Второй «Гринвич», мегакомплекс для боксеров и долгожданные таджики — дайджест недвижимости

Главные события в стройсфере Екатеринбурга за две недели: рокировки топов, громкие открытия новых объектов, решения властей, которые повлияют на рынок, плюс тренды и аналитика — на DK.RU.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

На Урале построят масштабный центр развития бокса

В регионе появится современный спортивный комплекс — центр развития бокса. Решение о реализации проекта принял свердловский губернатор Евгений Куйвашев, объект возведут в Каменске-Уральском. Контракт на строительство выиграла компания СК «УКС Каменскстрой» (входит в НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»). Предприятие стало генеральным подрядчиком по выполнению строительно-монтажных работ. Заказчику — управлению капитального строительства Каменска-Уральского — объект будет передан в четвертом квартале 2022 г. полностью готовым к эксплуатации. Цена контракта составляет 387,5 млн руб.

Центр развития бокса появится в новом микрорайоне Южном. Это активно развивающийся территория Каменска-Уральского, на которой возводится современное жилье, появляется социальная инфраструктура. Так, ранее «УКС Каменскстрой» построил там школу на 1275 мест и детский сад на 300 мест. Центр бокса объединят с этими учебными заведениями школой и детским садом, он станет частью городского образовательно-спортивного кластера.

Известно, что в новом четырехэтажном здании разместятся зал-арена со зрительскими местами, шесть рингов для тренировок, медицинский кабинет, СПА-центр, кафе и конференц-зал. При этом в спортивном учреждении будут заниматься не только подготовкой профессиональных боксеров, но и повышением квалификации тренеров, судей, менеджеров и других профильных специалистов. Кроме того, в спортивном комплексе планируют проводить соревнования различного уровня.

Отметим, «УКС Каменскстрой» располагает всеми необходимыми компетенциями для строительства социальных объектов и реновации общественных пространств. Так, в настоящее время компания заканчивает возведение детского сада в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге. Несколько лет назад в микрорайоне Южный в Каменске-Уральском выполнено благоустройство парка «Молодежный», также строители провели комплексное благоустройство городского парка «Космос». Место отдыха дополнилось памп-треком и скейт-парком, признанными самыми большими по площади в Свердловской области и за Уралом.

В городе открывается крупнейший после «Гринвича» ТРЦ

Торгово-развлекательный центр Veer Mall откроется 1 июня. Он расположен на выезде из города в сторону Верхней Пышмы. По площади (167 тыс. кв. м.) объект обгоняет ТЦ «Мега» и «Радуга-парк», но уступает «Гринвичу» (265 тыс. кв. м.). Известно, что в первую очередь новый ТРЦ строился, чтобы закрыть потребность жителей «Изумрудного бора». Это новый микрорайон из 13 кварталов, где компания «УГМК-Застройщик» намерена возвести 700 тыс. кв. м жилья. Однако собственники комплекса рассчитывают, что в Veer Mall потянутся и покупатели из Верхней Пышмы, Среднеуральска и Березовского.

Ранее DK.RU сообщал, что в Veer Mall будут бутики Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay, Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, «Л'Этуаль», «Снежная Королева», «Глория Джинс», «Спортмастер», «Остин», Uniqlo. На первом этаже на площади в 5 тыс. кв. м. расположится гипермаркет Spar. Наполнение досуговой зоны — семизальный «Мягкий кинотеатр» IMAX и семейный парк развлечений площадью в 3 тыс. кв. м. с многоуровневыми аттракционами 14-метровой высоты. Известно, что компания УГМК инвестировала в три проекта — трамвайная линия, торговый центр и жилой район «Изумрудный бор» — более 46 млрд руб.

Ранее DK.RU писал, что посещаемость торговых центров постепенно повышается. По словам экспертов, стрит-ритейл и ТЦ оживают: арендаторы настроены на развитие.

В Екатеринбурге готовится перестройка: когда стартует КРТ?

В Екатеринбурге обсудили старт процедуры комплексного развития территорий (КРТ), которая в начале года стала поводом для бурной дискуссии между властями, жителями и строительным сообществом. Закон о КРТ вступил в силу в начале апреля, а в конце месяца правительство Свердловской области утвердило критерии включения домов в программу. Они могут попасть под освоение, если за это проголосует как минимум две трети жильцов.

Как рассказал на пресс-конференции министр строительства Свердловской области Михаил Волков, закон о КРТ на территории региона «имеет хорошую тенденцию к внедрению»:

На уровне правительства принято решение о создании рабочей группы, которая уже работает в течение двух месяцев. Мы должны до конца третьего квартала сформировать все необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят запустить процедуру комплексного развития территорий в Свердловской области. Это будет касаться в основном Екатеринбурга, потому что во многом основано на экономической привлекательности для инвесторов решения вопросов расселения ветхого и аварийного жилья. После сентября можно будет говорить о старте работ непосредственно муниципалитетом по формированию земельных участков, на которых будет осуществляться КРТ, и дальше пойдет процесс по согласованию с гражданами, которые будут участвовать в этом вопросе.

Девелоперы Екатеринбурга считают закон о реновации важным шагом для развития города. Уже сейчас проекты, реализуемые на месте старой застройки, преображают город, делая его более комфортным.«Атомстройкомплекс» давно занимается развитием застроенных территорий, возводя новые жилые комплексы на месте ветхого фонда. Один из таких комплексов — ЖК «Народные кварталы» в районе улиц Победы и Народного фронта. Раньше здесь были бараки, но уже в следующем году появится современное жилье.

Особняк у «Тихвина» продадут по цене элитной однушки

Мэрия Екатеринбурга выставила на продажу двухэтажный дом площадью 200 кв. м. вместе с участком в 414 квадратов. Здание находится на ул. Сакко и Ванцетти, по соседству с элитным жилым комплексом. Дом П. М. Флоринского, построенный в XIX веке, чиновники оценили в 17,9 млн руб. Из них рыночная стоимость земли составляет 5,1 млн руб. Однако новый владелец (если особняк приобретут) не сможет там ничего построить из-за охранного статуса: здание признано объектом культурного наследия.

Отметим, что П. М. Флоринский был предпринимателем (содержал магазины готовой одежды) и меценатом: оплатил строительство здания «Лечебницы врачей-специалистов» на перекрестке Малышева — Пушкина. Сейчас там находится стоматологическая поликлиника № 1.

Дом на Сакко и Ванцетти, 69 продадут на аукционе 8 июня. Потенциальному покупателю нужно внести задаток в 7,5 млн руб. Сбор заявок на участие в торгах стартовал 7 мая, он закончится 2 июня.

Напомним, что сейчас в Екатеринбурге выставлены на продажу несколько исторических зданий, расположенных в центре города. Цены разные: так, особняк на ул. Розы Люксембург, 8/10 можно приобрести за 29 млн руб., а другой, на ул. Малышева, 43, — за 44 млн руб.

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Крупный уральский застройщик попал в шорт-лист престижной премии

Один из ключевых застройщиков Свердловской области «Атомстройкомплекс» претендует на «Премию № 1» в номинации «Инвестиционный проект «Номер один» — за реализацию крупного проекта, способствующего созданию высокопроизводительных рабочих мест. Речь о заводе «АТОМ Цемент», построенном в 2020 г. под Сысертью. В этом году предприятие планирует выйти на производственную мощность — 550 тыс. тонн высокомарочного цемента в год. Порядка 30% будет потреблять сам застройщик, 70% продукции уйдет на открытый рынок.

Известно, что в возведение объекта было вложено 4,5 млрд руб., из них 3,1 млрд — кредит банка ВТБ, предоставленные по льготной ставке в рамках программы господдержки бизнеса, остальное — собственные средства компании. Предприятие дало Сысертскому городскому округу 150 новых рабочих мест, его появление положило начало формированию нового кластера современного экопроизводства, отмечают в АСК. В перспективе на площадке, уже обеспеченной необходимой инфраструктурой, могут появиться новые современные предприятия по выпуску стройматериалов.

На строительную отрасль сегодня возложена высокая ответственность — она выступает в роли локомотива в восстановлении экономики страны. Если эффективно работает стройка — работает еще ряд смежных отраслей, — поясняет Валерий Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс». — При этом за ключевой строительный материал — высокомарочный цемент — строители конкурируют с другими потребителями. Новый современный завод нацелен на обеспечение продукцией именно строительной отрасли. Это гарантирует доступность качественного цемента и своевременность поставок на строительные площадки — в том числе, жилья и социальных объектов, возводимых в рамках национальных проектов.

Напомним, что «Премия №1» была учреждена Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей и Уральской торгово-промышленной палатой в 2016 г. Победителей «Премии № 1» 2021 года объявят 25 мая. В числе лауреатов прежних лет — Институт реакторных материалов, компания «СКБ-Контур», АО «Уралэлектромедь», общество «Малышева, 73» и др.

Стройки снова могут рассчитывать на рабочих из Узбекистана и Таджикистана

Федеральное правительство смягчило требования по привлечению работников из других стран. Теперь подрядные строительные компании могут использовать трудовые ресурсы из Узбекистана и Таджикистана. Об этом DK.RU сообщили в СРО «Уральское объединение строителей». Ранее, согласно алгоритму правительства, в штате принимающей стороны должно было быть не менее 250 сотрудников, а сама организация иметь 2 млрд руб. оборота. Сейчас возможность привлекать трудовых мигрантов появилась у подрядных компаний численностью до 100 человек и с оборотом до 800 млн руб. У таких компаний дефицит рабочих, по словам представителя СРО «Уральское объединение строителей» Дениса Снеткова, составлял 50%, поэтому они вынужденно отказывались от новых проектов.

Теперь ценз снят. Для организованного набора рабочих строительным подрядчикам достаточно соблюдать алгоритм действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан, который создан Минтрудом РФ и утвержден оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения Covid-19 на территории России. Надеемся, послабления приведут к увеличению темпов строительства, — считает Денис Снетков.

Напомним, в конце марта уральские строители направили соответствующее письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину. В отрасли традиционно задействовано много мигрантов, и после ограничения на въезд иностранцев компании столкнулись с дефицитом рабочей силы.

Уральский завод подключился к федеральной программе

Богдановичский завод минераловатных плит (входит в холдинг «Атомстройкомплекс») участвует в нацпроекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Как поясняют в компании, для предприятия это возможность выхода на новый уровень работы, который в перспективе позволит достигнуть роста производительности труда на 30%. Помогают в реализации амбициозных планов специалисты Федерального центра компетенций, с которым осенью прошлого года завод заключил соглашение.

Промежуточные итоги: сократили время на плановый ремонт на восемь часов в месяц, технологические простои на слив металла уменьшили на четыре минуты. Высвободили свободные площади за счет снижения объемов незавершенного производства с 250 до 5 т продукции. Увеличили выработку на человека, достигнув роста производительности на 10%. Комплекс разработанных и внедренных на основе бережливого производства мер отразился на эффективности работы оборудования: рост составил 11%, констатируют в АСК.

Это второе предприятие нашей компании, которое участвует в федеральной программе. Завод «Теплит» начал чуть ранее и сейчас рассчитывает на субсидию в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В целом, господдержка и развитие местных, уральских заводов по изготовлению, прежде всего, базовых строительных материалов позволит укрепить строительную отрасль в целом, являющуюся драйвером экономического роста, — комментирует Валерий Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс».

Напомним, за почти 26 лет работы компания «Атомстройкомплекс» создала на Урале производство целого ряда современных строительных и отделочных материалов: силикатного кирпича, минераловатного утеплителя, извести, тротуарной плитки и др. Это позволило обеспечить стройплощадки области бесперебойными поставками основных материалов, развивать строительные компетенции в регионе, помогать властям региона и Екатеринбурга выполнять задачи по строительству комфортного жилья и объектов социальной инфраструктуры.

Компанию «Брусника. Екатеринбург» возглавила женщина

Новым руководителем филиала «Брусники» в Екатеринбурге стала Наталия Лушникова. Ранее она работала в финансовом блоке компании: курировала направления проектного финансирования и развития земельного банка. Сергей Антонов, занимавший должность директора с 2015 г., уволился в начале мая. Он планирует и дальше работать в сфере девелопмента на Урале, но в другой команде.

Завершился больше, чем пятилетний цикл в рамках компании и, подводя его итоги, мы провели разговор, взвесили все «за» и «против», договорились, что сделаем некую перезагрузку — это полезно и для меня, и для компании. Жизнь циклична и вот определенный цикл подошел к концу, нужно двигаться дальше, — прокомментировал свой уход Сергей Антонов (цитата по kommersant.ru).

Напомним, что «Брусника. Екатеринбург» входит в ТОП-5 застройщиков города по объему ввода жилья, согласно рейтингу портала DK.RU. Компания была основана в 2004 г. Она строит жилье в Тюмени, Екатеринбурге, Кургане, Сургуте, Новосибирске и в Видном (Московская область). Штаб-квартира «Брусники» находится в Екатеринбурге.

Два проекта уральского девелопера покорили самых креативных москвичей

Два проекта крупнейшей на Урале строительной компании «Атомстройкомплекс» попали в шорт-лист Международного фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный Меркурий» (Silver Mercury). Первый уральский фестиваль паблик-арта ЧӦ, объединивший в прошлом году 15 художников, десятки волонтеров, экспертов и неравнодушных жителей города, вошёл в финальный список конкурсантов сразу в четырех номинациях: «Лучшая работа по созданию бренда, оказывающего влияние на развитие и продвижение территорий», «Лучшая разработка нейминга бренда», «Лучшая ивент-маркетинговая компания (компания событийного маркетинга)», «Лучшая разработка нестандартной (Ambient) рекламы (наружная реклама с использованием объектов окружающей инфраструктуры в качестве носителей маркетинговой информации)».

Напомним, фестиваль ЧӦ от компании «Атомстройкомплекс» посвящался городской скульптуре, «пластическим» высказываниям современных актуальных художников в городском пространстве, на екатеринбургских улицах. Его кураторами выступила команда международного стрит-арт-фестиваля STENOGRAFFIA и художник Андрей Люблинский. В рамках фестиваля на улицах Екатеринбурга появились арт-объекты от известных российских художников Андрея Бартенева, Покраса Лампаса, Романа Ермакова, Андрея Люблинского, а также ряда российский и уральских художников.

Проект «На районе», в рамках которого «Атомстройкомплекс» создал и выпустил совместно с брендом уральской одежды «URALS» лимитированную серию футболок, вошел в шорт-лист в номинации «Прорыв малобюджетного проекта».

Современный девелопер не просто строит красивые и комфортные дома, развивает территорию, на которой работает. Он должен активно участвовать во всех сферах городской жизни, вести постоянный диалог с городскими сообществами и, конечно же, развивать городской бренд. Выход наших проектов в шорт-лист премии «Серебряный меркурий» показывает, что проекты, несущие в себе больше, не просто рекламную функцию, а пользу для жителей и города, создают для девелопера намного больший фундамент доверия и лояльности, — комментирует Никита Харисов, креативный директор компании «Атомстройкомплекс».

Отметим, что фестиваль рекламы и маркетинговых услуг «Серебряный Меркурий» является одним из наиболее авторитетных профессиональных фестивалей в России и странах Восточной Европы и проходит в 21-й раз. Программа события включает в себя конкурс лучших эффективных и креативных рекламных проектов, масштабную конференцию с яркими спикерами и возможности нетворкинга для сотрудников рекламных и маркетинговых агентств, директоров и специалистов по маркетингу, рекламе и PR крупнейших компаний производителей.

Фото: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»