Офис после пандемии: четыре типа работников, которым придется уживаться

Для того, чтобы команда работала хорошо, нужна некая синхронизация и взаимопонимание. Как этого добиться, если все работают в разных режимах, а половина еще и из дома?

В мире сейчас формируется новая рабочая культура, и работодателям приходится нелегко. Спустя год после пандемии многие уже привыкли к удаленке, и даже после нормализации ситуации не все хотят возвращаться к прежнему графику.

Директор по персоналу JLL Мэри Билбрей уверена, что сейчас работодатели столкнулись с уникальной проблемой, ведь им приходится формировать принципы работы будущего, пишет Fast Company. Итак, какие типы работников есть в компаниях сейчас:

1. Традиционный офисный работник

Человек, который до пандемии не работал из дома и после снятия локдауна большую часть времени проводит в офисе. Таких сотрудников не слишком привлекают гибкость или ротация графика.

Проблема для компаний заключается в том, что традиционный офисный работник управляет другими командами, другими типами сотрудников. Этому человеку нужно приложить дополнительные усилия, чтобы осознать, что члены его команды могут думать иначе.

2. Любитель впечатлений

Работник, который и до пандемии стремился к гибкости. Он ценит рабочий коллектив, но уверен, что время, проведенное вне офиса, идет ему только на пользу и расширяет, в том числе, профессиональные горизонты.

Сейчас такой сотрудник готов проводить в офисе 2-3 дня, имея возможность работать удаленно. Лидерам же важно понять, как управлять тем, кто хочет работать из дома, как сделать так, чтобы его график не мешал другим.

3. Приверженцы здорового образа жизни

Эти люди ценят баланс между работой и личным временем. Перед пандемией такие работники предпочитали работать удаленно и не тратить время на дорогу, это позволяло им уделять больше внимания себе и близким.

Сейчас такие сотрудники готовы приходить в офис 1-2 раза в неделю.

4. Свободные духом

Такие сотрудники хотят быть на удаленке постоянно. Они ценят время, проведенное с семьей и могут прийти на специальную встречу или мероприятие, но не более того. Также они не хотят слишком жесткого графика. Задача менеджеров — сделать так, чтобы эти работники и дальше чувствовали себя частью целого.

Как использовать типы работников

По словам Билбри, с точки зрения HR важно, чтобы сотрудники были вовлечены и чувствовали взаимосвязь, а офис помогал восстановить культуру и стимулировал сотрудничество и инновации.

Для этого руководству нужно прежде всего закупить нужное качественное оборудование. Платформы видеосвязи и управления проектами будут ключевым моментом создания гибридных рабочих механизмов.

Также лидерам важно знать о предпочтениях разных членов команды и быть в состоянии поддержать их, предоставив все необходимое.

Также стоит как можно оперативнее поговорить с людьми о том, какой график и режим работы им подходит, узнать об их ожиданиях.

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