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Евразийский женский форум: в окружении роскоши. Мероприятие дополнит ювелирная выставка

Евразийский женский форум: в окружении роскоши. Мероприятие дополнит ювелирная выставка
Иллюстрация: chamovskikh.com

Ювелирные шедевры из коллекции Петергофа привезли в Кемерово в рамках крупного форума. Зрители смогут увидеть, в том числе, парюру «Великая держава».

#НОВОСТИ

В рамках выездной сессии Евразийского женского форума в Кемерово будет работать экспозиция «Высокое ювелирное искусство. Пять ювелиров», в которой примет участие CHAMOVSKIKH Jewellery House.

Выставка пройдет 24-25 мая в музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва. На ней будут представлены ювелирные шедевры, среди которых коллекция, ставшая частью государственного музея-заповедника «Петергоф».

Меня поразил тот изысканный вкус, с которым эти вещи сделаны. Здесь бездна вкуса: сочетание камня, формы… Очень тонко и стильно, — отметила генеральный директор музея Елена Кальницкая.

Также ювелирный дом представит коллекцию «Искусство флирта», ювелирную интерпретацию главного театрального атрибута — веера, и серию Jazz Age, вдохновением для которой стала эпоха джаза.

Особого внимания заслуживает парюра «Великая держава», посвященная образу Российского государства. В центре драгоценностей — редкие инвестиционные изумруды весом более 40 карат.

Деловое сообщество Кемерово уже знакомо с брендом CHAMOVSKIKH — ювелиры компании создали нагрудные знаки для Кемеровского опытного ремонтно-механического завода и корпоративные аксессуары в виде скарабеев для «Клуба инвесторов Кузбасса».

Автор: Гринина Ирина
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