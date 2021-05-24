Полпред президента предложил свой вариант дизайна купюры с изображением Екатеринбурга

Владимир Якушев считает, что на купюре с Екатеринбургом необходимо «отразить весь спектр жизни» субъектов УрФО. Центробанк определится с тем, что появится на новых банкнотах, до конца 2021 г.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев высказал свое мнение о том, что можно разместить на обновленных купюрах с изображением Екатеринбурга. Напомним, весной 2021 г. Банк России сообщил, что Екатеринбург появится на купюрах номиналом 5 тыс. руб. Изображение города будет на лицевой стороне, а на оборотной разместятся достопримечательности Уральского федерального округа.

По мнению Владимира Якушева, на обновленной купюре «необходимо отразить весь спектр жизни субъектов».

Например, Ямал — это и суровая северная природа, стада оленей и одновременно порт Сабетта. Курган — это Центр Илизарова, но в то же время и Долматовский монастырь. Тюменская область — это Софийско-Успенский кафедральный собор XVII века и Тобольский кремль, но при этом прекрасным символом может стать Федеральный центр нейрохирургии. Мы все помним знаменитые уральские заводы, но Свердловская область — это еще и дом Севастьянова, и Невьянская наклонная башня. Та же история с Челябинской областью: это и Магнитогорский металлургический комбинат, и озеро Тургояк, и Национальный парк «Таганай». А Югра — это не только нефтяные вышки, но и знаменитый на весь мир «Археопарк», и памятник покорителям Самотлора, — рассказал Владимир Якушев в интервью «Известиям».

Добавим, что ввести новые купюры планируется в 2022-2025 гг. Пятитысячная банкнота с изображением Екатеринбурга должна поступить в обращение в 2023 г. Достопримечательности, которые изобразят на купюрах, выберут сами жители.

Ранее авторы Telegram-канала «Екатское чтиво» фантазировали, что могло бы появиться на новых банкнотах. Были предложения от изображения ТРЦ «Гринвич» до баночки майонеза ЕЖК. Кроме того, свои варианты предлагал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Добавим, что ранее обновление банкнот было запущено в России в 2017 г., рассказывал DK.RU. Тогда в обороте появилась купюра номиналом в 200 руб. с достопримечательностями Севастополя и купюра 2 тыс. руб., на лицевой стороне которой изобразили вантовый мост во Владивостоке, ведущий на остров Русский, а на оборотной — космодром «Восточный».