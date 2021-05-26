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УБРиР совместно с ФРИИ провели IT-конференцию для стартапов

УБРиР совместно с ФРИИ провели IT-конференцию для стартапов
Иллюстрация: https://pixabay.com

21 мая Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) при поддержке Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) провел онлайн-конференцию об инновациях в крупном бизнесе.

Спикеры рассказали об опыте развития технологий внутри компаний, а стартапы представили свои возможности потенциальным заказчикам. Всего конференцию посмотрело 374 участника.

Самым полезным было то, что в спикерах у нас были ребята из разных сфер: от инженеров до владельцев бизнеса. Они делились релеватным опытом. У меня появилось несколько инстайов, возникли идеи, которые можно запустить у нас. Была хорошая активность, участники задавали вопросы, и до конца конференции интерес не спадал. Сама движуха ценна с точки зрения переопыления другими опытами из разных индустрий — это круто, потому что это позволяет посмотреть под другим углом на привычные вещи. Этого мы и хотели достичь», — отметил спикер конференции, директор департамента развития информационных технологий УБРиР Сергей Щербинин.

Для большинства стартапов крупная компания выглядит, как слон для слепого, — что-то большое и непонятное, говорит директор Акселератора ФРИИ Дмитрий Калаев.

Такие конференции как раз позволяют лучше понять друг друга, напрямую поговорить с потенциальным бизнес-заказчиком и понять, возможно ли партнерство. Хорошее сотрудничество стартапа и корпорации — это не отношения старшего брата и младшего брата, а выгодное обеим сторонам партнёрство. Для понимания, насколько вы видите это партнёрство возможным, очень полезно посмотреть друг другу в глаза, — добавил спикер.

В рамках конференции стартапы могли представить свои разработки потенциальным бизнес-заказчикам УБРиР. Всего в экспертной сессии приняло участие 16 молодых компаний. Со многими бизнес-заказчики готовы продолжить диалог.

Справка

 
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России по версии Центробанка РФ (на 1 июля 2020 г.) и в топ-30 крупнейших банков страны по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА за 2020 г.). В 2021 году регулятор включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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