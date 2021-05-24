Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.05
73,58
89,94
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В какой цвет банк покрасит ваш бизнес?

В какой цвет банк покрасит ваш бизнес?
Иллюстрация: pixabay.com

Главы компаний в конце 2021 г. ждут запуск платформы «Знай своего клиента». Одни считают, что проект ЦБ упростит обслуживание в банках, другие опасаются по ошибке попасть под антиотмывочные меры.

Заявленная задача платформы ЗСК — ежедневное распределение банковских клиентов в целях противодействия легализации по зонам рисков согласно системе «Светофор» («красная», «желтая» и «зеленая» зоны). По замыслу разработчика, результаты оценки помогут банку выбрать режим работы с конкретной компанией. Если фирма получила «красную карточку», ее могут отрезать от банковского обслуживания и даже принудительно ликвидировать.

Банк России уверен, что платформа ЗСК не доставит неудобств бизнесу, так как эксперты ЦБР заочно относят 99% российских компаний к категории «зеленых» клиентов. Но угроза ошибки существует даже сейчас, на стадии проектирования. В частности, директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, говоря о точности алгоритмов ЗСК, предупредил, что «обеспечить верную оценку в 100% случаев невозможно».

Ясно, что на самом деле в «красный» и «желтый» сегмент может попасть гораздо больше компаний, чем прогнозируется.

  • В чем минусы и пробелы законопроекта о платформе ЗСК?
  • Как избежать ошибок, за которые можно попасть в «красную» категорию?
  • Какие операции контролируются банками?
  • Почему алгоритмы ЗСК основаны на положении ЦБР №375-П и какие изменения в этот документ вступят в силу осенью 2021 года?
  • Как «обелиться» и куда обращаться за помощью?

Это неполный перечень насущных вопросов, ответы на которые получат участники онлайн-семинара (вебинара) «Работа банков с клиентами по системе «Светофор» и другие вопросы банковского обслуживания», подготовленного командой экспертов Научно-образовательного центра «Профтест».

Семинар пройдет онлайн 27 мая (четверг) 2021 года с 12.00 до 14.00 часов (мск).Регистрация на мероприятие – по ссылке.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Мы близки к присутствию». Илон Маск объявил о возможном открытии Tesla в России«Мы близки к присутствию». Илон Маск объявил о возможном открытии Tesla в России
  • Евгений Куйвашев зазывает Илона Маска на ИННОПРОМ и в «Титановую долину»Евгений Куйвашев зазывает Илона Маска на ИННОПРОМ и в «Титановую долину»
  • Запрет избираться причастным к экстремизму. Провал вакцинации. Главное 21 маяЗапрет избираться причастным к экстремизму. Провал вакцинации. Главное 21 мая
  • Ускорение в два раза. ФНС разъяснила упрощенный порядок получения налогового вычетаУскорение в два раза. ФНС разъяснила упрощенный порядок получения налогового вычета
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.