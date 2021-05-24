В какой цвет банк покрасит ваш бизнес?

Главы компаний в конце 2021 г. ждут запуск платформы «Знай своего клиента». Одни считают, что проект ЦБ упростит обслуживание в банках, другие опасаются по ошибке попасть под антиотмывочные меры.

Заявленная задача платформы ЗСК — ежедневное распределение банковских клиентов в целях противодействия легализации по зонам рисков согласно системе «Светофор» («красная», «желтая» и «зеленая» зоны). По замыслу разработчика, результаты оценки помогут банку выбрать режим работы с конкретной компанией. Если фирма получила «красную карточку», ее могут отрезать от банковского обслуживания и даже принудительно ликвидировать.

Банк России уверен, что платформа ЗСК не доставит неудобств бизнесу, так как эксперты ЦБР заочно относят 99% российских компаний к категории «зеленых» клиентов. Но угроза ошибки существует даже сейчас, на стадии проектирования. В частности, директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, говоря о точности алгоритмов ЗСК, предупредил, что «обеспечить верную оценку в 100% случаев невозможно».

Ясно, что на самом деле в «красный» и «желтый» сегмент может попасть гораздо больше компаний, чем прогнозируется.

В чем минусы и пробелы законопроекта о платформе ЗСК?

Как избежать ошибок, за которые можно попасть в «красную» категорию?

Какие операции контролируются банками?

Почему алгоритмы ЗСК основаны на положении ЦБР №375-П и какие изменения в этот документ вступят в силу осенью 2021 года?

Как «обелиться» и куда обращаться за помощью?

Это неполный перечень насущных вопросов, ответы на которые получат участники онлайн-семинара (вебинара) «Работа банков с клиентами по системе «Светофор» и другие вопросы банковского обслуживания», подготовленного командой экспертов Научно-образовательного центра «Профтест».

Семинар пройдет онлайн 27 мая (четверг) 2021 года с 12.00 до 14.00 часов (мск).Регистрация на мероприятие – по ссылке.