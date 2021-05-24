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Вынужденная мера: Малый бизнес все чаще берет кредиты

Вынужденная мера: Малый бизнес все чаще берет кредиты
Иллюстрация: Pixabay.com

Банки наращивают кредитование малого и среднего бизнеса: за год его портфель вырос почти на четверть. Но чаще всего предприниматели занимают не от хорошей жизни: закупочные цены выросли.

#КРЕДИТЫ#БАНКИ#НОВОСТИ

Малый и средний бизнес наращивает объемы обязательств: в марте 2021 г. банки выдали МСП кредитов на 875,1 млрд руб., говорится в бюллетене Центробанка «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства». За месяц количество выданных займов выросло на 22,3% до 142,8 тыс. Средневзвешенные ставки по краткосрочным кредитам составили 7,98% годовых, по долгосрочным — 7,56%. 

Всего портфель кредитов малому и среднему бизнесу достиг 6,16 трлн руб., за первый квартал он вырос на 6%, а годовой темп прироста задолженности на 1 апреля 2021 г. составил 24,5%. Растет и средний размер кредита — 6,1 млн руб. в марте, за год показатель вырос более чем на 400 тыс. руб. Доля задолженности по кредитам МСП в общей сумме задолженности по займам, выданным юрлицам и ИП, составила 16,3% на 1 апреля 2021 г., это максимум за прошедшие два года. 

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Качество кредитного портфеля также улучшается: доля просроченной задолженности среди малых компаний составила 10,4% против 11,75 в марте 2020 г. Однако показатель все еще вдвое выше, чем у крупного бизнеса — там он составляет 5,2%. 

Компании научились выстраивать риск-модели, банки стали активнее оформлять займы, но наращивание объема выдачи — вынужденная мера, считает глава «Опоры России» Александр Калинин. 

Размер портфеля за год вырос на 22% — сопоставимо с закупочными ценами: рост цен на товары для бизнеса за год составил как минимум 20%,— уточняет он. 

 
Автор: Андрей Пермяков
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