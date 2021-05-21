Куйвашев не уверен, что кремниевый завод в «Титановой долине» все же построят

Проект, от которого несколько лет назад отказались омичи, должен пройти детальную экологическую экспертизу. Губернатор заявил, что создавать рабочие места в ущерб экологии никто не будет.

Строительство кремниевого завода отложено до получения экологической экспертизы. Во время встречи с рабочими предприятия в Верхней Салде губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пояснил, почему власти приняли такое решение.

Действительно, обратилась компания с намерением стать резидентом «Титановой долины» — с размещением этого производства. Но мы же с вами понимаем, что вкладывать деньги, создавать рабочие места и ухудшать экологию никто не собирается. Проект, который предложен потенциальным, возможным будущим резидентом — а они еще не резиденты особой экономической зоны — будет проходить детальную экологическую экспертизу. Когда она будет пройдена, он будет предложен на рассмотрение общественников, активистов, тех, кто интересуется этим вопросом, — заявил губернатор.

Кроме того, губернатор побывал на предприятии «Аллегро», он присутствовал на торжественной церемонии начала строительства колесопрокатного производства для железнодорожного транспорта, сообщает JustMedia.

Завод по производству технического кремния в Верхней Салде к 2024 году планирует открыть омская компания «Силарус». В Омске общественное мнение выступило категорически против реализации проекта из-за экологических опасений, оснований для которых нет, говорит бизнесмен, уточнял председатель совета директоров компании Михаил Сутягинский. Представители компании заявляли, что все детально проанализировали, в том числе требования российского экологического законодательства.

Объем запланированных инвестиций — 9,3 млрд руб. Проект ранее одобрил экспертный совет «Титановой долины» под руководством первого заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского.

Ранее DK.RU писал, что к «Титановой долине» к 2022 г. подведут железную дорогу. СвЖД уже закончила первый стрелочный перевод, соединяющий станцию Верхняя Салда с железнодорожной веткой в ОЭЗ. В перспективе ее резиденты будут перевозить до 500 тыс. тонн грузов в год.