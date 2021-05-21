Ускорение в два раза. ФНС разъяснила упрощенный порядок получения налогового вычета

Новый порядок получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов должен существенно облегчить жизнь россиянам, считают эксперты. Срок предоставления вычета сократится более чем вдвое.

С 21 мая заработал упрощенный порядок получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов по налогу на доходы физлиц. Теперь, как сообщает ФНС, получить налоговый вычет при покупке жилья, уплате процентов по ипотеке и при внесении средств на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) можно будет в два раза быстрее по сравнению с действующим порядком. При этом не нужно предоставлять декларацию 3-НДФЛ и пакет подтверждающих право на вычет документов.

Сейчас камеральная проверка при подаче заявления о возврате налогового вычета длится 90 дней, еще 30 дней отводится на перечисление средств. По новым правилам, камеральная проверка займет 30 дней, а деньги на счет будут перечислять в течение 15 дней после ее окончания. Камеральную проверку смогут продлить до 90 дней, если налоговая заподозрит налогоплательщика в нарушении законодательства о налогах и сборах.

Новая схема будет действовать следующим образом: система автоматически проанализирует данные внешних источников и программных комплексов ФНС и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика — физлица. Получить вычет в упрощенном порядке смогут те налогоплательщики, в отношении которых участниками информационного взаимодействия с ФНС России (банками и брокерами) будут переданы соответствующие сведения.

После того как банк или брокер передаст налоговой сведения, налогоплательщики получат специальное сообщение в своем личном кабинете. В нем же можно будет отследить весь процесс, с момента подписания автоматически предзаполненного заявления на вычет до возврата налога — от человека не требуется никаких действий. Получить в упрощенном порядке можно будет те налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 г.

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Чаще всего россияне обращаются за имущественными вычетами при покупке жилья (можно вернуть до 260 тыс. руб. уплаченных налогов и до 390 тыс. руб. при уплате процентов по ипотеке, совокупно до 650 тыс. руб.) — на это приходится порядка 90% объема полученных гражданами вычетов. Растет также популярность вычетов по ИИС: в 2020 г. ими воспользовались 63 тыс. человек, которые вернули совокупно 3,3 млрд руб.

Новый порядок облегчит россиянам получение вычетов, говорит Жанна Колесникова, руководитель коммерческой практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры»: