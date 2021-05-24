Готовьтесь к проверкам. У налоговой дошли руки до небольших бизнесов

«Бюджет требует пополнений, новые методы контроля и тотальная цифровизация — причины того, что у ФНС «дошли руки» и до небольших бизнесов. Но если продумана структура бизнеса — работайте спокойно».

Нелли Глинястикова, управляющий партнер ГК TAL Consulting, практикующий адвокат, налоговый консультант, член Ассоциации юристов России, рассказала DK.RU о том, какие бизнесы рискуют попасть под выездные проверки ФНС и как к ним подготовиться.

Причины выездных проверок

— Первая причина — многочисленные и грубые нарушения налогового законодательства: работа с техническими компаниями, покупка бумажного НДС, разрывы НДС в цепочке поставщиков, невыплаты зарплаты, многолетние убытки и пр. Вторая — ваши контрагенты оказались не слишком честными с государством. Напомню, что проявление коммерческой осмотрительности вменяется в обязанность предпринимателям.

Налоговая не приходит с проверкой внезапно, как это было еще недавно. Сегодня работа ФНС почти полностью оцифрована и строится на принципах риск-менеджмента и профилактики правонарушений. Прежде чем прийти, будет проведен комплекс мероприятий. Вы точно получите тревожные сигналы заранее: камеральная проверка, требования о предоставлении пояснений и документов, вызовы на комиссии, предпроверочный анализ, возможно, блокировка счетов и прочее. Только если будете планомерно упорствовать в нежелании становиться законопослушным, к вам все-таки придут.

Количество выездных проверок с 2018 г. упало в разы. Пандемийный 2020-й снова дал рост таких проверок и падение «среднего чека» доначислений. Бюджет требует пополнений, новые методы контроля и тотальная цифровизация — причины того, что у ФНС «дошли руки» и до небольших бизнесов. Если продумана структура бизнеса, продумана налоговая политика, контрагенты реальны и нет грубых нарушений — работайте спокойно.

Если все-таки проверка назначена, то подготовиться к ней не только можно, но и нужно. Скрупулезная подготовка к визиту налоговых инспекторов сэкономит предприятию миллионы рублей, а иногда позволяет полностью отбить претензии и доначисления. Но если пустить дело на самотек — шансов практически нет. Оставлять подготовку к проверке на штатного бухгалтера или аутсорсера, с участием которых ситуация дошла до критического уровня — худшее, что можно придумать.

Привлекайте сторонних экспертов — налоговых консультантов, адвоката — уже на этапе получения требований и вызовов в налоговую. Чаще всего предприниматели обращаются к нам, когда уже успели дать налоговой все, что ей нужно, чтобы выиграть дело. Происходит это по незнанию, из нежелания тратить деньги на экспертов, авось пронесет, из самоуверенности. Обходится такой подход зачастую слишком дорого.

Как подготовить сотрудников

Подготовка сотрудников к общению с налоговиками — важная часть процесса подготовки к проверке. Любой сотрудник, имеющий непосредственное отношение к действиям в рамках «подозрительных» сделок, должен быть готов к допросам. Водители, бухгалтера, менеджеры — все, кто хоть что-то знает о том, как, когда, каким образом покупалась или продавалась услуга/товары и т.д.

Если у вас на предприятии работает много людей, подготовьте ключевых сотрудников — адекватных, лояльных. Каждый должен понимать, что отвечать нужно только на вопросы, касающиеся темы проверки. В идеале при любых контактах присутствует адвокат. Ограничьте случайные контакты сотрудников с инспекторами. Нелояльных сотрудников или тех, кто может «нафантазировать» на допросе, лучше отправить в отпуск или на удаленку.

Роль руководителя в стрессовой ситуации — быть опорой, не паниковать, следить за соблюдением законности мероприятий, обеспечивать безопасность сведений, которые не входят в тему проверки. Руководителя инспекторы тоже будут вызывать для общения. Оттягивайте этот момент до последнего. Так вы будете знать, что уже сказали ваши сотрудники, что «накопали» инспекторы, о чем пойдут вопросы. Иногда проще и дешевле заплатить штраф за неявку в 10 000 рублей, чем дать возможность доначислить еще пару миллионов лишними сведениями.

Если я понимаю, что руководитель или сотрудник может «поплыть» под натиском инспекторов, а вот-вот уже должна быть справка о проведенной выездной проверке, я просто стараюсь уговорить его не ходить и заплатить штраф.

В ходе контрольных мероприятий запрашиваются документы, зачастую не относящиеся к теме проверки. Я всегда за то, чтобы вообще не предоставлять ничего. Т.е. все документы, запрос на которые можно отбить, — нужно отбивать. Разобраться в том, какие документы предоставлять, а какие налоговая не имеет права требовать, поможет налоговый консультант или адвокат. У вас, скорее всего, просто не будет времени на изучение нюансов Налогового кодекса перед проверкой.

Это правило относится к любым требованиям документов, в том числе в ходе камеральной проверки или вообще вне рамок проверки. Необходимо отсекать попытки налоговиков получить дополнительную информацию. Например, документы, предоставленные в рамках камеральной проверки, повторно предоставлять не нужно.

Важная деталь о подготовке документов к проверке. Если у вас проходили сделки, в чистоте которых можно усомниться, подумайте о создании легенды. Кроме того, в процессе проверки совместно с адвокатом можно вести собственную работу по доказательству реальности сделок. Проведите свое небольшое расследование, подготовьте экспертизы бухгалтерские, строительные. Адвокат может сделать необходимые запросы.

Готовьте все, что вы считаете необходимым для того, чтобы доказать реальность сделки. Потому что иногда оспаривается реальная сделка, но по каким-то причинам налоговая хочет ее из цепочки убрать.

Как вести себя с ФНС

Налоговая шлет письма, требования и запросы пачками — формируются они автоматически и вручную, по ситуации. Отвечать на них вы обязаны. А вот как отвечать — это большой вопрос. По нашей внутренней статистике, до 80% всех требований налоговой незаконны полностью или частично. Т.е. запрашиваются сведения с нарушением сроков, не по теме проверки, все документы скопом за произвольный период, вообще произвольные списки документов.

Предоставлять все, что требует налоговая, — давать ей повод для дальнейших претензий, даже если у вас все чисто. Каждое, даже самое безобидное требование, нужно изучить на предмет соответствия закону. Предоставляйте только то, что налоговая имеет право запросить. Моя адвокатская позиция — по возможности не предоставлять ничего. Для аргументации отказа нужны навыки и знание нюансов законодательства.

Изучайте, Налоговый кодекс, господа, или привлекайте экспертов. Помните три вещи:

налоговики часто умышленно злоупотребляют своей властью,

безобидных требований не бывает,

любой лишний документ, предоставленный «вне закона», может привести к непредсказуемым последствиям.

Важный нюанс — отвечайте вежливо и аргументированно.

Откладываем выплату

Согласно ст.64 НК РФ, налогоплательщик может получить отсрочку или рассрочку выплаты доначислений на срок до 1 года. Обоснованием для этого служит, например, вероятное банкротство при необходимости совершить единовременный платеж всей суммы доначислений. Даже если предприятие будет испытывать значительные затруднения в продолжении деятельности из-за разового изъятия из оборотных средств крупной суммы, а у вас есть тому подтверждения — договора, контракты, смело просите об отсрочке. Сезонный характер деятельности, стихийное бедствие, тот же коронавирус — все это можно привести как основание.

Важным условием получения рассрочки может стать банковская гарантия, планируемые поступления платежей по действующим контрактам и договорам. Бюджетное предприятие может рассчитывать на отсрочку, если по каким-то причинам ожидаемый транш из бюджета еще не получен, но ожидается.

Известны прецеденты, когда рассрочка достигала 3-х лет. Но это редкая ситуация, и аргументы должны быть убойные.

Доначисленные суммы можно оплатить сразу после вынесения решения или по факту выставления требования об уплате налога, если решение обжаловаться не будет.

Решение вступает в силу с момента его утверждения в УФНС — начинается процедура принудительного взыскания недоимки. В течение 20 рабочих дней с этого момента инспекторы выставят требование об уплате недоимки. Организация обязана исполнить требование об уплате в течение восьми рабочих дней после того, как оно было получено.

Если решите обжаловать решение инспекции в суде, то одновременно с подачей заявления в суд ходатайствуйте об обеспечительных мерах в виде приостановления действия оспариваемого решения — тогда инспекция не сможет взыскивать недоимку до окончания судебного разбирательства.

Как не потерять все

— Чтобы не остаться банкротом после налоговой проверки — начните рассчитывать риски на этапе заключения сделок. Проверяйте своих контрагентов, продумывайте структуру бизнеса, время от времени привлекайте сторонних экспертов к оценке текущего состояния дел. Когда проверка уже назначена и идет, сделать что-либо можно далеко не всегда и стоит это очень дорого. Начинайте спорить с налоговой с момента поступления первого требования — вы наверняка знаете, какие сделки могут вызвать вопросы у налоговиков до того, как это требование придет.

Когда проверка уже прошла и получено решение, известны суммы доначислений, шаги описаны выше: