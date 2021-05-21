Питерцы будут выращивать на Урале зелень при поддержке Сбербанка и «Ураласбеста»

В регионе начнет работать еще одна вертикальная городская ферма. Продукцию, исчисляемую тоннами, планируют поставлять крупным федеральным сетям и предприятиям ресторанно-гостиничной сферы.

Запуск вертикальной городской фермы по выращиванию зелени профинансировали Сбербанк и «Ураласбест». Кредит в 140 млн руб. получила компания Fresh Garden.

Сергей Росляков, заместитель генерального директора по экономическим вопросам и финансам «Ураласбеста» пояснил, что компания решила профинансировать проект, так как видит в нем большой потенциал. Может быть, таких ферм в будущем станет больше:

Мы в дальнейшем готовы рассмотреть возможность открытия ферм и в других регионах, в том числе в Свердловской области, — сказал Росляков.

Fresh Garden — агростартап из Санкт-Петербурга, специализирующийся на выращивании пряно-ароматической зелени и салатов, 27 тонн продукции в месяц. Реализовать продукцию компания планирует как крупным федеральным сетям, так и предприятиям ресторанно-гостиничной сферы в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

DK.RU уже писал о том, как работают и зарабатывают городские фермы. Например, Татьяна Казанцева (ООО «Городская ферма») запустила бизнес в пандемию, вышла в плюс за три месяца и планирует заработать на этом направлении первый миллион.

В Екатеринбурге в целом растет спрос на агробизнес, это одна из немногих отраслей, которые показали рост в 2020 г.