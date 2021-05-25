Подарите ребенку блестящую карьеру. Что сделать сейчас для успеха детей в будущем?

«Учите детей английскому», — советуют родителям эйчары. Знание языка поможет им зарабатывать больше в будущем. Об этом свидетельствует ряд исследований.

Знание иностранного языка формирует человеческий капитал. Исследования, проведенные зарубежными и российскими компаниями, свидетельствуют о том, что сотрудник, свободно разговаривающий на втором языке, может претендовать на более высокую зарплату. Так, к примеру, по данным ВШЭ, жители Вьетнама, выучившие английский, могут зарабатывать на 40-60% больше. Англоговорящие испанцы также претендуют на повышенные премии (примерно на 39%).

Согласно другому исследованию, проведенному сервисом «Работа.ру», знание английского языка сотрудником госсектора прибавит к его зарплате примерно 75%. Соискателям работы в образовательной сфере английский может дать дополнительные 37%, в юриспруденции и IT-сфере — около 30%.

Надо отметить, что российские работодатели и сами мотивируют сотрудников изучать иностранный. Так, за знание языка доплачивают в «Татнефти». Размер поощрения рассчитывается индивидуально. Кроме того, специалисты со знанием иностранных языков интересны тем компаниям, где в руководстве или на производстве есть экспаты. Уже сейчас сотрудник не ограничен поиском работы только в родной стране, что говорить про будущее, когда границы между странами размоются окончательно.

Лариса Богданова, президент Ассоциации рекрутинговых агентств Урала, считает, что будущее профессий в перспективе 30-50 лет пронизано международным сотрудничеством и аккумуляцией мировых экспертных знаний, общением людей из разных стран. Онлайн-коммуникации станут основой успеха в любой профессии.

Безусловно, в международной команде, когда ты на космическом корабле или бок о бок занимаешься разработкой проекта с ребятами из разных стран, знание английского языка MUST HAVE для каждого, — продолжает она.

О необходимости изучать языки с ранних лет, говорит и расширение пула профессий, которые сейчас только начинают появляться, но в будущем не будут казаться чем-то странным. Так, Московская школа управления «Сколково» и Агентство стратегических инициатив на регулярной основе выпускает «Атлас новых профессий», который наглядно демонстрирует спрос на новые профессиональные компетенции. Согласно исследованию за 2020 год, наибольшим спросом будут пользоваться работники из сферы биотехнологий, энергогенерации, менеджмента, космоса, ИТ, экологии, робототехники и т.д.

Системные биотехнологи займутся разработкой новых продуктов для транспортных компаний (биотопливо) и строительных ассоциаций (разработка нового биоматериала вместо цемента и бетона).Тренд-вотчер (или форсайтеры) займутся глубокими международными маркетинговыми исследованиями. Они будут отслеживать появление новых тенденций среди потребителей, анализировать и предвосхищать их потребности. Такие специалисты будут востребованы как в существующих компаниях, так и организациях, только выходящих на рынок. Бизнесы будут активно привлекать тренд-вотчеров для того, чтобы понять менталитет и культуру потенциального потребителя.

Заботливый родитель может уже сейчас привить ребенку интерес к иностранному языку. Да и вообще в юном возрасте учиться проще — мозг еще не перенасыщен информацией и, как губка, впитывает все новое.

Считаю, что чем раньше человек начинает учить английский, тем лучше развиваются его когнитивные способности: и память, и мышление, и воображение, и речь. И на помощь в раннем обучении английскому может прийти онлайн. Это формат будущего. Сейчас можно найти собеседника из любой точки мира, с любым акцентом, с любыми интересами. Необязательно выбирать преподавателя из родного города, — говорит Анна Согрина, HR-менеджер инвестиционного сервиса для рынка Великобритании InvestEngine.

Чтобы добиться максимальной погруженности ребенка в процесс изучения иностранного языка, необходим комплексный подход к обучению, уверены в онлайн-школе английского языка Novakid. Коммуникативные практики должны сочетаться с игровыми и изучением грамматики.

Успех визуальных, кинестетических и аудиальных форм обучения как элементов развивающего подхода к обучению обусловлен тем, что сегодня за счет повсеместно доступных современных технических средств они достигли высокой степени эффективности. Дети учатся гораздо лучше, когда им интересно, а интерес возникает из возможности плотно погрузиться в предмет и немедленно опробовать полученный результат на практике. Почти 90% родителей наших учеников видят заметный результат у своих детей уже через месяц после начала занятий (по графику 3 раза в неделю). И все без исключения наши ученики фиксируют положительный результат после двух месяцев занятий, — комментирует основатель Novakid Максим Азаров.

Фото: Таисия Осокина на уроке английского в Novakid

На платформе Novakid работают квалифицированные преподаватели из Великобритании, США, Филиппин, ЮАР, Ирландии и Канады. Родители могут выбрать, с кем будет заниматься их ребенок — с носителями и с билингвами (люди, одинаково владеющие двумя языками. При этом каждый из них считается родным, прим.ред.). Занятия проходят в виртуальной классной комнате, где ребенок взаимодействует с педагогом. Урок сопровождается различными интерактивами: рисованием, пением, играми. В школе могут обучаться как совсем маленькие дети — от 4-х лет, так и более старшие ребята (до 12 лет).Уроки выстраиваются исходя из возрастных особенностей ученика и уровня его знаний. Важной особенностью платформы является геймификация — ребенок не просто разговаривает на английском с преподавателем, а соревнуется с другими детьми, зарегистрированными на платформе. У каждого ученика есть личный кабинет, в котором фиксируются его достижения.

Занятия без использования родного языка — это кратчайший путь к освоению английского. Принцип «от простого к сложному» позволяет каждому начать с нуля. Уровень сложности постепенно растет, поэтому ребенку будет не скучно, но в то же время ему будет по силам справиться со всеми заданиями, — добавляет Максим Азаров.

Родители могут выбрать удобный для своего ребенка график обучения и систему оплаты, приемлемую для семейного бюджета. Изучение английского в Novakid — это первый шаг в мир широких возможностей и интересных востребованных профессий.