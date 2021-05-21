Умер исполнительный директор аэропорта Кольцово

Проработавший в Кольцово 12 лет Алексей Пискунов ушел из жизни. Пресс-служба воздушной гавани сообщает, что это случилось после продолжительной болезни.

Исполнительный директор екатеринбургского аэропорта Кольцово Алексей Пискунов скончался после продолжительной болезни. В пресс-службе аэропорта подтвердили, что он умер в четверг, 20 мая. О дате и времени прощания станет известно позднее.

Алексею Пискунову был 61 год, он окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков им. А. А. Новикова. С 2003 года работал в новосибирском аэропорту Толмачево, в 2008 году пришел в Кольцово на должность первого заместителя гендиректора. Позже стал исполнительным директором.

Напомним, ранее стало известно, что в Кольцово построят новый терминал и взлетно-посадочную полосу. После этого аэропорт сможет претендовать на статус глобального авиахаба.