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«Вопрос окончательно решен». В конце осени в Верхнюю Пышму поедут трамваи

«Вопрос окончательно решен». В конце осени в Верхнюю Пышму поедут трамваи
Иллюстрация: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Концессионное соглашение о запуске трамвайной линии «Верхняя Пышма – Екатеринбург» подписано. Уже в конце года добраться из города-спутника в региональный центр можно будет за 20 минут.

#ГОРОД#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что трамвай в Верхнюю Пышму начнет перевозить пассажиров уже в конце 2021 г.

На странице главы города в соцсети сообщается, что концессионное соглашение о запуске трамвайной линии «Верхняя Пышма – Екатеринбург» подписано, первых пассажиров трамвай перевезет в четвертом квартале этого года.

Протяженность линии составит 17,9 км, время в пути по всему маршруту составит 20-30 минут. Всего на линии будут курсировать 11 низкопольных трамваев.

Отмечу, что трамвайная линия строилась на паритетных началах с участием финансовых ресурсов УГМК, средств бюджетов муниципалитетов и областной казны. Для того, чтобы эксплуатировать линию, построить трамвайное депо и запустить подвижной состав, мы и рассматривали механизм концессионного соглашения. Сегодня этот вопрос окончательно решен, — пояснил Алексей Орлов.

В планах властей дальнейшее продление линии до Среднеуральска.

Напомним, в апреле этого года во время большой пресс-конференции после вступления в должность мэр Екатеринбурга сообщал, что в скором времени в городе начнут прокладывать трамвайную ветку в Академический. Сдать проект планируется в 2024 г.

Ранее DK.RU  рассказывал о том, как Екатеринбург и его преобразования оценил блогер-урбанист Илья Харламов. Он похвалил часть объектов города, но подчеркнул, что остановки даже в центре города грязные, а дороги разбитые.

Автор: Александра Клименко
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