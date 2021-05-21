Парк ЦПКиО остался без директора. Екатерина Кейльман устала и покидает должность

Парк им. Маяковского в Екатеринбурге, вокруг которого за последние пару лет разразился не один скандал, остается без руководства. Сообщается, что мэр города просил Екатерину не уходить.

Екатерина Кейльман покидает должность директора ЦПКиО Екатеринбурга. ЕАН сообщает, ссылаясь на собственные источники, что она встретилась с главой города Алексеем Орловым, он предложил ей остаться в должности, но Екатерина отказалась, пояснив это усталостью. В пресс-службе ЦПКиО новость не комментируют.

Напомним, Екатерина Кейльман возглавила ЦПКиО в конце 2019 г., сменив Романа Шадрина. Ранее Кейльман была исполнительным директором Tele-Club.

В начале 2020 г. директор парка решила избавиться от части аттракционов, которые «не вписываются в концепцию парка и провоцируют детей на импульсивные траты». Также летом 2020 г. стало известно, что перед входом в парк построят подземный паркинг.

В феврале 2021 г. бывший директор парка написал в полицию заявление на Екатерину Кейльман. Он заявил, что подрядчика для установки колеса обозрения выбрали незаконно, а сам парк недополучает доход от работы коммерсантов.

Весной 2021 г. во время масленичных гуляний в парке на одного из посетителей упала навигационная арка, его увезли в больницу. В парке тогда пояснили, что крепление, вероятно, не выдержало сильного ветра. Позже сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Также в начале этого года стало известно, что парк Маяковского может так и не дождаться глобальной реконструкции — не нашлось инвесторов. Общие инвестиции оценивались в 2 млрд руб., из них 1,4 млрд руб. должны были внести инвесторы, порядка 600 млн руб. бюджет.

В марте 2021 г. DK.RU брал интервью у Екатерины Кейльман, тогда она заявила, что «пока в состоянии «держать удар»: