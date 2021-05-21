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Парк ЦПКиО остался без директора. Екатерина Кейльман устала и покидает должность

Центральный вход в ЦПКиО им. Маяковского
Центральный вход в ЦПКиО им. Маяковского. Иллюстрация: Яндекс.Карты

Парк им. Маяковского в Екатеринбурге, вокруг которого за последние пару лет разразился не один скандал, остается без руководства. Сообщается, что мэр города просил Екатерину не уходить.

#ЦПКИО#НОВОСТИ

Екатерина Кейльман покидает должность директора ЦПКиО Екатеринбурга. ЕАН сообщает, ссылаясь на собственные источники, что она встретилась с главой города Алексеем Орловым, он предложил ей остаться в должности, но Екатерина отказалась, пояснив это усталостью. В пресс-службе ЦПКиО новость не комментируют.

Напомним, Екатерина Кейльман возглавила ЦПКиО в конце 2019 г., сменив Романа Шадрина. Ранее Кейльман была исполнительным директором Tele-Club.

В начале 2020 г. директор парка решила избавиться от части аттракционов, которые «не вписываются в концепцию парка и провоцируют детей на импульсивные траты». Также летом 2020 г. стало известно, что перед входом в парк построят подземный паркинг.

В феврале 2021 г. бывший директор парка написал в полицию заявление на Екатерину Кейльман. Он заявил, что подрядчика для установки колеса обозрения выбрали незаконно, а сам парк недополучает доход от работы коммерсантов.

Весной 2021 г. во время масленичных гуляний в парке на одного из посетителей упала навигационная арка, его увезли в больницу. В парке тогда пояснили, что крепление, вероятно, не выдержало сильного ветра.  Позже сотрудники Следственного комитета завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Также в начале этого года стало известно, что парк Маяковского может так и не дождаться глобальной реконструкции — не нашлось инвесторов. Общие инвестиции оценивались в 2 млрд руб., из них 1,4 млрд руб. должны были внести инвесторы, порядка 600 млн руб. бюджет. 

В марте 2021 г. DK.RU брал интервью у Екатерины Кейльман, тогда она заявила, что «пока в состоянии «держать удар»:

В первые месяцы я пребывала в шоке от давления. Но потом осознала, что позитивной обратной связи в разы больше: мне пишут в «личку», благодарят в комментариях, ко мне подходят на улицах. Это формирует понимание, что мы действуем правильно. 

Автор: Александра Клименко
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