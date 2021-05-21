СОФПП договорился с Росатомом о совместной акселерации бизнеса

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства вместе с корпорацией «Росатом» осенью организуют проект акселерации стартапов. Соглашение уже подписано.

На встрече генерального директора СОФПП Валерия Пиличева, министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой и генерального директора отраслевого акселератора «Росатом» Станислава Кречетова было подписано соглашение о сотрудничестве и организации совместных мероприятий по скаутингу и развитию инновационных проектов.

В Свердловской области существует обширная практика проведения отраслевых акселераторов. Например, сегодня на базе Свердловского венчурного фонда, который управляется областным фондом поддержки предпринимательства, проходит форум акселератора CorpSpace по логистике. В рамках данного акселератора решаются такие важные вопросы для всех участников логистических процессов, как it-решения для складских операций, вопросы безопасности, работы с персоналом, автоматизация процессов перевозки и так далее. Задачи акселератора «Росатома» на Среднем Урале также могут быть решены в рамках совместных проектов по созданию отраслевых акселераторов. Такое партнерство для нас очень важно. Мы заинтересованы, чтобы вокруг городов присутствия госкорпорации «Росатом» - а это Новоуральск и Лесной — появлялись новые виды не ядерного бизнеса, тем более что эти муниципалитеты являются территориями опережающего социально-экономического развития», — сказала Виктория Казакова.

В конце марта отраслевой акселератор «Росатома» запустил на Урале проект TechChallenge. Это площадка, позволяющая искать, генерировать, и дорабатывать проекты, которые могут быть использованы на предприятиях ЗАТО Новоуральск. Программа рассчитана на 2,5 месяца.

Отраслевой акселератор существует уже три года. За это время нашу экспертизу прошли более 1500 проектов. С более чем 60 проектами нам удалось поработать. На стадию финансирования, прототипирования и масштабирования мы перевели порядка 20 проектов. Сейчас мы расширяемся. С запуском «пилота» программы TechChallenge на Урале мы переходим от скаутинга к созданию новых идей. Формируем совместно с коллегами из бизнеса, научной и образовательной среды механизмы для того, чтобы эти идеи появлялись, начинали жить и работать. На текущем этапе у нас сформировались команды и уже определились три победителя. Но на этом программа не заканчивается. Осенью запустим еще один этап, более масштабный, с привлечением Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, — рассказал Станислав Кречетов.

По словам министра, поддержку могут получить инновационные идеи из таких отраслей как: металлургия, топливно-энергетический комплекс, энергетика, химия, станкостроение, робототехника, приборостроение, цифровое моделирование, медицина, лазерные технологии и другое. Это направления треков, в которых заинтересован «Росатом», и они совпадают с компетенциями инновационных предприятий малого и среднего бизнеса на Урале.

«К сегодняшнему дню у областного фонда накоплен большой опыт работы с бизнесом на любой стадии его развития. Изначально фонд занимался только действующими предпринимателями. Потом мы начали помогать открыть свое дело тем, кто уже знает, чего хочет. Теперь фонд занимается в том числе и работой с молодежью, студентами и теми, кто только подходит к своей идее. Мы рады совместному проекту с «Росатомом». Такое взаимодействие приведет к развитию экономики городов», — отметил Валерий Пиличев.

Подписание соглашения состоялось в рамках Уральской бизнес-недели 2021, которая проходит в Свердловской области и посвящена Дню российского предпринимательства. Поддержка МСП в регионе, в том числе образовательные программы и акселераторы СОФПП проводятся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».