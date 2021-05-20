Власти региона за мусоросортировку и переработку, бизнес — за мусоросжигание

К 2030 г. власти намерены сократить вдвое объемы захороненных твердых коммунальных отходов (ТКО) и создать инфраструктуру, позволяющую сортировать и обрабатывать 100% мусора.

Проблемы размещения и дальнейшей утилизации ТКО обсудили представители свердловских властей, бизнеса и научного сообщества в рамках круглого стола, который был организован при поддержке Комитета по природопользованию и экологии Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей и Комиссии по развитию комфортной городской среды, экологии и благоустройству Общественной палаты Екатеринбурга.

Как рассказал заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Егор Свалов, ежегодно в регионе образуется порядка 1,5 млн тонн ТКО, а утилизируется не более 160 тыс. тонн. В 2020 г. показатель был на уровне 10,6% от общего объема отходов.

В соответствии с государственной политикой в сфере обращения с ТКО приоритеты отдаются созданию индустрии обработки, сортировки и утилизации отходов, их включению во вторичную переработку и как следствие — сокращению мусорных полигонов. К 2030 г. объемы захороненных отходов необходимо сократить в два раза от общего объема образованных отходов. 100% мусора должны проходить через обработку, — такие планы озвучил замминистра.

Он также сообщил, что в Свердловской области спроектированы уже пять из 12 мусоросортировочных комплексов (МСК), где будут отбираться ТКО для повторного использования — создания техногрунта, рдф-топлива и проч. Речь идет о комплексах в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Красноуфимске, Первоуральске и Алапаевске.

Самый большой комплекс, на 700 тыс. тонн, построят в Екатеринбурге. Кроме того, в столице Урала появится полигон на 660 тыс. тонн. Рядом с ними планируется создать инфраструктуру для реализации экономики замкнутого цикла, в частности специализированный экотехнопарк. Перечисленные пункты позволят отправить 100% отходов на сортировку и в несколько раз сократят объем мусора, складируемого на полигонах. Кроме того, мы не будем создавать новые объекты, за исключением отдельных случаев, – подчеркнул Егор Свалов.

По словам чиновника, сегодня на половине территорий Свердловской области реализуется раздельный сбор мусора.

Представители бизнеса предложили свою версию обращения с ТКО — ее озвучил вице-президент по контроллингу за производством и инвестициям АО «Русская медная компания» (РМК) Юрий Король.

Создание 12 мусоросортировочных комплексов не решит проблему полностью — 70% отходов пойдут на полигоны. Наша компания искала способ полной утилизации ТКО. Анализ данных и опыт иностранных коллег показали, что таким методом можно назвать сжигание мусора, — заявил представитель РМК.

По его словам, при соблюдении технологий процесс сжигания будет абсолютно экологичным.

Ученые с таким мнением не согласились.

Не могу назвать мусоросжигающие заводы панацеей, поскольку большинство отечественных предприятий данного профиля не используют вторичную обработку газов, — такой комментарий дала заведующая лабораторией экологии горного производства ИГД УрО РАН Наталья Антонинова.

Отметим, ранее в интервью DK.RU Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко» и эколог, рассказывал о том, что Европа давно отказалась от строительства мусоросжигающих заводов. «Это технология из прошлого. Нам приводят в пример Европу, где действует немало мусоросжигательных заводов, забывая о том, что строились они 50 лет назад. Сегодня же европейская комиссия приняла специальную директиву, в которой решено не поддерживать строительство таких производств из средств европейского бюджета, а наоборот — поддерживать вывод из эксплуатации действующих», — поделился информацией с DK.RU Николай Рыбаков и привел такие аргументы:

Во-первых, мусоросжигательные заводы — это комбинаты по уничтожению ресурсов: я уже говорил, что технологии сегодня позволяют до 95% отходов пускать в переработку. Во-вторых, тепло, которое образуется в результате их деятельности, неоправданно дорогое. В-третьих, в результате деятельности мусоросжигательных заводов образуется зола, которую просто некуда девать — это не экологически чистый продукт, которым можно удобрять поля.