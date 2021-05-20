Водителя Honda, который сбил на тротуаре семью с ребенком, отправили в колонию. Снова

Ленинский районный суд вынес повторный приговор по делу Владимира Пузырева, который в 2018 г. совершил резонансное ДТП на Фурманова — 8 Марта. Первый приговор был отменен судом высшей инстанции.

В Ленинском суде состоялось повторное разбирательство уголовного дела в отношении Владимира Пузырева.

Напомним, 53-летний житель Екатеринбурга устроил ДТП осенью 2018 г. Как рассказывал DK.RU, утром 14 ноября Владимир Пузырев на автомобиле Honda CR-V выехал на тротуар, проехал больше двухсот метров, сбил троих пешеходов и врезался в столб. Больше всего пострадала молодая женщина — ее госпитализировали с переломом позвоночника, и двухлетний мальчик, которого везли в коляске — он впал в кому. После долгого лечения, включающего несколько операций на головном мозге, малыш пошел на поправку.

В марте прошлого года дело Пузырева уже рассматривалось в Ленинском суде. Тогда гособвинитель запрашивал для обвиняемого 11 лет колонии строгого режима. По версии следствия, действия водителя носили умышленный характер, поскольку никоим образом не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой и не были обусловлены технической неисправностью или недостаточной водительской квалификацией указанного мужчины, имеющего значительный стаж управления автомобилем.

Сам Пузырев вину не отрицал, однако вначале утверждал, что он выехал на тротуар из-за того, что пытался уйти от столкновения с резко затормозившим перед ним авто. Затем стал говорить, что в момент аварии у него случился приступ эпилепсии. Отметим, что за четыре месяца до резонансной аварии суд Верх-Исетского района запретил Владимиру Пузыреву садиться за руль автомобиля из-за выявленного у него заболевания. Но он не исполнил предписание.

20 марта 2020 г. Ленинский районный суд приговорил Пузырева к 6,5 годам колонии общего режима. В августе прошлого года Свердловский областной суд отменил этого приговор и направил уголовное дело на новое разбирательство/ напоминает ЕАН.

Сегодня в районном суде по делу Пузырева вынесли вердикт, аналогичный решению прошлого года по сроку, но более строгий по содержанию.

Ленинский суд Екатеринбурга признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц, в том числе малолетнего, из хулиганских побуждений), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В качестве наказания Пузыреву назначили 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, — сообщили в пресс-службе областного суда и добавили, что в пользу потерпевших совокупно взыскано свыше 4 млн руб.

Свой комментарий дал следователь по особо важным делам СКР по Свердловской области Михаил Коуров, в производстве которого находилось данное дело.

Для проверки версии обвиняемого о наличии у него во время преступления припадка была назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, в производстве которой принимал участие доктор медицинских наук, врач нейрохирург, врач эпилептолог, входящий в число лучших врачей в Российской Федерации по данному направлению. Согласно заключению экспертизы, у подсудимого во время совершения преступления припадка не было, присущие ему индивидуально-психологические особенности личности нашли отражение в его поведении в период преступления. Его действия были внутренне мотивированными, целенаправленными, — рассказал Михаил Коуров.

Следователь также добавил, что факт отсутствия припадка у подсудимого во время преступления

подтверждается тем, что поведение и действия его непосредственно после совершения преступления, не соответствовали клиническим проявлениям припадка, о которых заявляла сторона защиты.

Всего в ходе следствия было допрошено более 70 свидетелей, назначено и проведено 17 различных судебных экспертиз. Объем доказательственной базы по уголовному делу составил 11 томов, — добавил Михаил Коуров.

Приговор, вынесенный сегодня Ленинский районным судом, в действие пока не вступил. Возможно, он будет снова обжалован защитой потерпевшего.