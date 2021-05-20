А каким голосом вы разговариваете с собой в голове? Семь признаков неприятия себя

Когда окружающие раздражают, а вы можете похвалить себя только за рабочие успехи, пора задуматься. Может быть, вы совсем не любите себя — но это исправимо.

Многие люди стесняются признаться, что им необходима любовь. Словно в ней нуждаются только эгоистичные и несамодостаточные. Если говорят о любви к себе, напряжение усиливается в несколько раз. Но на самом деле все иначе. Как говорит Эрих Фромм, эгоист ненавидит себя и пытается его восполнить, это и делает его зависимым. Так что любовь к себе — рецепт альтруизма и самостоятельности, пишет Reminder.

Но как понять, достаточно ли вы себя любите? Психологи рекомендуют обратить внимание на уверенность в себе, знание своих сильных сторон, способность быть самому себе другом и поддержкой. Вы точно недостаточно себя любите, если:

Вы зациклены на чужих недостатках. Постоянное недовольство другими может быть проекцией наших собственных чувств. У каждого есть черты и эмоции, которые не нравятся в себе. Приписать их другому человеку — простой способ защититься от дискомфорта.

Люди вокруг не должны казаться вам сборищем всевозможных недостатков. Они иногда приятные, иногда нет, но не более того.

Если же вы с трудом переносите и коллег, и соседей, и друзей, возможно, так выражаются незащищенность, неполноценность и стыд за свое несовершенство.

Вы цените свои достижения, но не внутренние качества. Попробуйте сначала перечислить достижения в работе, которыми вы можете гордиться, а потом черты характера, которые вы очень в себе цените.

Возможно, набросать первый список вам будет намного легче, не зря современную западную культуру называют «культурой достигаторства». Любить себя нужно даже во время провалов или временной спячки.

Вы общаетесь с людьми, которые причиняют вам боль. Исследовательницы романтических отношений Пола Пьетромонако и Кэтрин Карнелии считают: такие связи притягательны, потому что подтверждают наше глубинное убеждение, что с нами что-то не так и любить нас невозможно.

Здоровые отношения, как правило, строят люди, которые к себе добры.

Вы часто лжете, чтобы не ставить отношения под угрозу. Вы говорите, что все нормально, хотя на самом деле грустите. Вы не спорите, когда очевидно, что другой человек ошибается. Это происходит потому, что вы боитесь быть отвергнутым: вдруг непопулярное мнение и демонстрация настоящего себя оттолкнут от вас людей.

Вы систематически прокрастинируете. Промедление часто маскирует страх неудачи: ошибаться страшно, и мы предпочитаем вовсе ничего не делать. Исследовательница стыда и уязвимости Брене Браун объясняет это неспособностью смириться со своим несовершенством. Чем больше эмоциональная цена ошибки, тем глубже мы погружаемся в самосаботаж.

Вам нелегко принять комплимент. Если при любом комплименте вы пытаетесь вычислить скрытые мотивы собеседника, вы явно страдаете от «синдрома самозванца». Так же, как желание немедленно «отплатить» ответным комплиментом или сказать что-то вроде «Мне просто повезло» или «Да, но можно было бы сделать лучше».

Вы ругаете себя из-за каждой оплошности. Психиатры часто спрашивают: «Что за голос звучит у вас в голове?». Тон этого голоса и слова, которые он чаще всего использует, напрямую отражают наше отношение к самому себе: въедливо-критичное или доброжелательное и подбадривающее. Это очень важно, ведь разговор с самим собой часто работает как самоисполняющееся пророчество.

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