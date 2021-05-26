Александр Верещагин: «Кризис, пандемия, неважно. Только рост»

DK.RU поговорил с Александром Верещагиным, руководителем группы развития аппаратных решений Softline в УФО, о цифровизации и о том, как она помогает бизнесу выйти из кризиса и начать новый взлет.

«Год 2020-й начинался с легкого страха. Все планы прошлого года оказались резко перечеркнуты в марте. Но Softline IT-компания, которая постоянно подстраивается под окружающий мир, — Рассказывает Александр Верещагин. — Стало понятно, что в этом году придется жить по-другому. Мы быстро и эффективно оценили IT-рынок, свои сильные стороны, сфокусировались на том, что нужно сейчас большинству юридических и физических лиц, подстраивались под их нужды. Наблюдали за трендами и предлагали что-то новое, то, что могло бы нарастить производство и улучшить бизнес-процессы заказчиков. В результате показатели года для Softline оказались даже лучше запланированных. Мы здорово выросли за 2020 год. Да и вся отрасль IT показала, что те, кто держали нос по ветру, прогнозировали, показали большой рост. То же можно сказать не только о нас, но и о конкурентах, вендорах. Первые полгода все будто замерло, а потом бизнес понял, что в период пандемии на IT можно зарабатывать, это возможность дополнительных доходов и оптимизации процессов. С середины прошлого года многие компании стали вводить должность директора по цифровизации, это тренд. Эти люди влияют на принятие решений, особенно у крупных заказчиков. Они способны прогнозировать, видеть пути оптимизации производства».

Огромное количество людей перешли на «удалёнку», Zoom, коммуникации онлайн. Насколько это способствовало вашему росту?

— У «удалёнки» есть плюсы, это высвобождение огромного количества свободного времени, ведь не надо ехать в офис и обратно. К минусам отнесу неготовность некоторых сотрудников компаний к самоорганизации. В Softline занялись самообучением. Надо было понять, как все организовать правильно, не перегореть, работая из дома. Мы давали рекомендации партнерам и заказчикам, как с помощью IT делать элементарные вещи: купить домой дополнительный ноутбук, монитор, оформить хорошее рабочее место. Это кажется простым и тривиальным, но за этим стоят дополнительные решения, касающиеся безопасности подключения, например. На «удалёнку» мы предоставляем дополнительные сервисы, и все это требовало новых решений, причем не через полгода или год, а …вчера. Сегодня людей вывели на «удалёнку», а завтра все должно заработать. Мы в Softline справились, и заказчик сказал нам: «Спасибо! Вы дали нам инструменты, которые пригодились».

Т.е. вы работали как консультанты, возможно, на аутсорсинге?

Верно, наш бизнес заточен на то, чтобы консультировать заказчиков относительно разных подходов к решению их задач. О некоторых дополнительных задачах они могут и не знать. Мы выявляем нужды разных структур заказчика и подбираем наиболее оптимальное решение, в зависимости от сроков, цены, уровня надежности. Чтобы в конечном итоге заказчик получал продукт в виде какого-то сервиса, который ему приносит либо деньги, либо — удобство в работе.

Александр, расскажите про реорганизацию и гиперконвергентное решение HPE SimpliVity? В чем его преимущество? Что дало заказчику его внедрение?

— Чем Softline полезен конечным заказчикам, крупному, среднему, малому бизнесу? Мы предоставляем готовое решение именно под их задачи. Большинство компаний стремятся к упрощению работы определенных сервисов. Лет 20 назад в комнате стояло много шкафов, огромный ЦОД, работали множество специалистов для продвижения внутренних систем разного направления.

Сейчас даже крупные компании с большой интеграцией стремятся к упрощению; чтобы все было стандартизовано, знакомо большинству системных администраторов, веб-архитекторов. Ведь переучивать людей под какие-то узко-направленные вещи весьма дорого. Если такой сотрудник уволится, случится простой. Раньше решения, находящиеся в ЦОДах, состояли из многих компонентов, сложно управляемых, требующих специалистов различной квалификации. HPE SimpliVity — гиперконвергентное решение, состоящие из простых серверов X-86 архитектуры, построенных на процессорах Intel и AMD, которое позволяет объединить разные компоненты, серверы, системы хранения данных и сеть в один структурный блок и координация, которая осуществляется через знакомую всем систему управления.

Их может обслуживать системный администратор начального либо среднего уровня. Здесь есть встроенная система резервного копирования и восстановления данных, а значит, исключена их потеря в случае потери одного из серверов. Все стандартно. HPE SimpliVity это простая жизнь IT-системы. Встроенная система дидупликации и сжатия данных позволяют, условно, на диск в 128 гигабайт закачать в 10 раз больше информации. Для этого и нужны консультанты. «Дорогой заказчик, — Говорим мы. — Для решения вашей задачи вам не нужно закупать оборудование в 2-4 раза больше по емкости, достаточно столько-то». Заказчик очень экономит на таких советах по внедрению. Мы консультируем, подбираем, рассчитываем стоимость. И это будет выгодно по обслуживанию, по закупке. Приобретают в основном у нас.

На этом сотрудничество ведь не заканчивается. Что обычно следует дальше?

— Дальше обычно идет проект. Он внедряется, заказчик смотрит, что проект работает хорошо. Если возникают вопросы, заказчик приходит к нам, чтобы определиться с дальнейшим вектором своего развития. Допустим, гендиректор хочет видеть все транзакции по складам. Как это сделать? Мы решаем эту узкую задачу. Или совет директоров надумал сокращать «дебиторку». А может, вывести всех, либо половину людей на удаленные рабочие места, но чтобы никто никаких изменений не заметил. Softline выдает готовое решение.

Вы просто волшебники. А что дает партнерство с HPE? Через вас клиент может приобрести оборудование дешевле?

— Мы предоставляем консультационные услуги, и вендор нам очень доверяет, ведь мы уже долго и плодотворно работаем вместе. Поэтому если бюджет заказчика ограничен, мы пробуем в него попасть. Ведем переговоры совместно с вендором, находим оптимальное решение, используем финансовые инструменты. Скажем, заказчик не располагает достаточной суммой денег сразу. Мы предлагаем оплату с рассрочкой, либо — лизинговые услуги. Можем запустить дополнительное кредитование сделок. В IT-отрасли все чаще возникает дополнительный запрос на финансовые инструменты.

С их помощью происходит покупка и внедрение решения. Те же HPЕ видят, что мы можем внедрять эти инструменты, грамотно распоряжаться деньгами заказчика, растягивать оплату на какой-то срок. Уменьшение единоразовых продаж это общемировой тренд. Большинству финансовых и коммерческих организаций деньги нужны в обороте. Выводить из оборота большую сумму никто не хочет. И тут мы приходим на помощь.

Речь видимо как раз о направлении Softline Finance?

— Именно. Все зависит от видения заказчика. Можно приобретать желаемое по частям, но приобретаемое решение все равно должно решать задачу сразу. Поэтому если средств не хватает, на помощь приходят финансовые инструменты. Это как с ипотекой: можно копить долго и не накопить никогда, а можно купить квартиру, жить в ней и выплачивать деньги постепенно. Только здесь финансовые проценты гораздо лучше, поскольку это большой корпоративный бизнес. Оборот компании Softline превышает полтора миллиарда долларов. Мы работаем в 55 странах мира и постоянно развиваемся; кризис, пандемия, неважно. Только рост. Что нам и доказал 2020 год. Поэтому если заказчикам нужны именно хорошие, стабильные партнеры в бизнесе, welcome.

Насколько быстро развивается российское ПО и оборудование?

— Российское IT-направление развивается семимильными шагами. Еще недавно, в 2014-15 годах более-менее нормальные решения были сосредоточены в узком сегменте рынка. А сейчас все очень динамично. Как и предсказывало российское правительство, основной переход на импортозамещение происходит именно сегодня, в 2020 – 2021 годах. «Импортозамещенный» софт — операционные системы, офисные и серверные приложения, системы виртуализации и резервного копирования — уже есть и развивается.

Думаю, в ближайшие полтора года мы увидим серьезный скачок в российском аппаратном обеспечении. Настоящем российском, а не таком, как у iphone, сходящем с заводского конвейера в Китае: приклеивается лейбл, и продукция развозится по миру. Это будет именно российский продукт. Есть к тому предпосылки и стремление как со стороны государства (нормативные акты), так и со стороны бизнеса, его отказоустойчивости. Люди могут подвергнуться санкциям, например, и понимают, что нужно быть подстрахованными.

Очень хорошо развиты российские сетевые устройства, телефония, персональные системы, те же ноутбуки ГК (?). Дело за малым: появится хорошая система данных, и будет полный спектр оборудования. Сейчас ведутся работы по системам хранения данных, как раз в качестве импортозамещения.

В последнее время очень активно развивается и телемедицина. В том числе, в рамках проектов «Здравоохранение» и «Образование». Вы продолжаете в них участвовать?

— И фельдшеры удаленных сел, и врачи центральных больниц могут эффективно и мобильно проконсультироваться онлайн, не отправляясь в далекие командировки. Наша компания участвовала в таких проектах, это требование времени. Причем варианты подходов к обеспечению такой онлайн-связи самые разные; от недорогих, на одно рабочее место, до комбинированных, на большие залы. Мы подскажем заказчику, как сделать оптимальный выбор среди множества производителей, будь то государственная или коммерческая медицина. Среди наших клиентов и партнеров немало медицинских учреждений и компаний. Многие вещи в медицине стандартизованы, мы придерживаемся этих стандартов. Но стараемся вносить новизну, которая позволяет упростить работу, сделать процесс комфортнее для пациентов и врачей. Резюмируя, будущее — за цифровизацией и роботизацией. Большинство рутинных процессов, вроде документооборота, лет через пять будут выглядеть совершенно по-другому.

Насколько велика сейчас компания Softline?

— Когда мы начинали, в 1993 году, в штате было 10 человек, один офис в Москве. Сейчас компания настолько крупная, что 40 процентов ее располагается вне территории России. Это и ближнее и дальнее зарубежье; Бразилия, Европа, Индокитай. Рядом со мной сидят сотрудники, говорящие по-английски и изучающие испанский, чтобы общаться с Латинской Америкой. Там рынок очень похож на российский. И знаете, интересно общаться с коллегами не только из Воронежа, Москвы или Владивостока, но и, скажем, из Мексики, африканских стран. География Softline охватывает 55 стран и 95 городов. Оборот компании давно перевалил за миллиард долларов. Мы быстро развиваемся, кризис, пандемия, неважно. Только рост. Что нам и доказал 2020 год. Поэтому если заказчикам нужны именно хорошие, стабильные партнеры в бизнесе, welcome.

Справка Компания Softline предоставляет услуги и сервисы в области цифровой трансформации и кибербезопасности клиентам из более чем 50 стран и 95 городов мира. Она была основана в 1983 году, в Екатеринбурге работает с 2003-го. Сегодня в компании работает около 5000 специалистов. Оборот Softline по итогам 2020 года превысил 1,8 млрд долларов США.

Автор текста: Юлия Гольденберг