Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 21.05
73,60
89,77
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Прорывные технологии, разрабатываемые уральскими учеными, оценили в правительстве РФ

Прорывные технологии, разрабатываемые уральскими учеными, оценили в правительстве РФ
Автор фото: Татьяна Андреева. Иллюстрация: Российская газета

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр (УМНОЦ) «Передовые производственные технологии и материалы» в 2021 г. продолжит получать господдержку.

#НОВОСТИ

Такое решение вынесли на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня под председательством помощника президента РФ Андрея Фурсенко и вице-премьера Дмитрия Чернышенко после рассмотрения итогов деятельности российских научно-образовательных центров (НОЦ) за 2020 г.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подчеркнул, что общий объем показателей центрами выполнен, каждый центр реализует проекты в соответствии с приоритетами действующей Стратегии научного технологического развития страны.

Общий объем средств, направленных на поддержку всех 10 российских НОЦ в 2021 г., составляет 1,28 млрд руб. Часть этих средств предназначена уральским ученым.

Ранее полномочный представитель Президента РФ в УрФО, председатель Наблюдательного совета УМНОЦ Владимир Якушев собщал, что в 2020 г. финансирование УМНОЦ составило 5 млрд руб., 70% из которых — внебюджетные средства.

Объединение усилий властей, бизнеса и науки трех регионов в центре страны позволит добиться синергетического эффекта, и мы уже видим первые плоды, — прокоментировал Владимир Якушев новость о продолжении господдержки для УМНОЦ.

Напомним, УМНОЦ создан в рамках нацпроекта «Наука» для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Соглашение о развитии этой структуры в 2019 г. подписали главы трех регионов УрФО — Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Сегодня в УМНОЦ входят 9 университетов (в числе которых Уральский федеральный университет), 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров, сообщал DK.RU. Основные направления проектов НОЦ — аэрокосмос, экология городской среды и промышленности, а также новая энергетика, новые технологии и материалы.

Положительное влияние НОЦ на развитие научно-технологической деятельности простирается далеко за пределами трех регионов, — считает председатель Наблюдательного совета Уральского федерального университета Дмитрий Пумпянский. — В УрФУ создан проектный офис, основная задача которого — продолжить развитие НОЦ как драйвера экономики Урала и продвижение его бренда, уже узнаваемого в бизнес-сообществе, научной среде и промышленности.

>>>Ранее на DK.RU по этой теме: Уральские конструкторы готовят ответ Илону Маску

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Виктор Немихин расскажет, как выстроить правильные отношения с деньгамиВиктор Немихин расскажет, как выстроить правильные отношения с деньгами
  • Команда госпиталя Тетюхина просит Евгения Куйвашева о встрече без посредниковКоманда госпиталя Тетюхина просит Евгения Куйвашева о встрече без посредников
  • «Все согласовали без экстраскидок». Sunlight и «Гринвич» помирились«Все согласовали без экстраскидок». Sunlight и «Гринвич» помирились
  • Переработки убивают 745 тыс. человек в год. Совещания в Zoom тоже считаютсяПереработки убивают 745 тыс. человек в год. Совещания в Zoom тоже считаются
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.