Прорывные технологии, разрабатываемые уральскими учеными, оценили в правительстве РФ

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр (УМНОЦ) «Передовые производственные технологии и материалы» в 2021 г. продолжит получать господдержку.

Такое решение вынесли на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня под председательством помощника президента РФ Андрея Фурсенко и вице-премьера Дмитрия Чернышенко после рассмотрения итогов деятельности российских научно-образовательных центров (НОЦ) за 2020 г.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков подчеркнул, что общий объем показателей центрами выполнен, каждый центр реализует проекты в соответствии с приоритетами действующей Стратегии научного технологического развития страны.

Общий объем средств, направленных на поддержку всех 10 российских НОЦ в 2021 г., составляет 1,28 млрд руб. Часть этих средств предназначена уральским ученым.

Ранее полномочный представитель Президента РФ в УрФО, председатель Наблюдательного совета УМНОЦ Владимир Якушев собщал, что в 2020 г. финансирование УМНОЦ составило 5 млрд руб., 70% из которых — внебюджетные средства.

Объединение усилий властей, бизнеса и науки трех регионов в центре страны позволит добиться синергетического эффекта, и мы уже видим первые плоды, — прокоментировал Владимир Якушев новость о продолжении господдержки для УМНОЦ.

Напомним, УМНОЦ создан в рамках нацпроекта «Наука» для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Соглашение о развитии этой структуры в 2019 г. подписали главы трех регионов УрФО — Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Сегодня в УМНОЦ входят 9 университетов (в числе которых Уральский федеральный университет), 10 научных организаций и 47 индустриальных партнеров, сообщал DK.RU. Основные направления проектов НОЦ — аэрокосмос, экология городской среды и промышленности, а также новая энергетика, новые технологии и материалы.

Положительное влияние НОЦ на развитие научно-технологической деятельности простирается далеко за пределами трех регионов, — считает председатель Наблюдательного совета Уральского федерального университета Дмитрий Пумпянский. — В УрФУ создан проектный офис, основная задача которого — продолжить развитие НОЦ как драйвера экономики Урала и продвижение его бренда, уже узнаваемого в бизнес-сообществе, научной среде и промышленности.

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