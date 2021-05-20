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Инвестиционный форум DK.RU: полный список тем и спикеров

Инвестиционный форум DK.RU: полный список тем и спикеров
Иллюстрация: DK.RU

В пятницу, 21 мая, в БЦ «Президент» DK.RU проведет форум по управлению личными финансами. Мероприятие будет полезно как для частных инвесторов, так и для юрлиц.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Инструменты для начинающих и уже опытных инвесторов представят:

Сергей Федореев, руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе;

— Андрей Толшин, директор компании ООО «Истэйт»;

— Владимир Бобряшов, региональный директор General Invest в Екатеринбурге;

— Виктор Немихин, независимый финансовый консультант;

— Антон Новиков, коммерческий директор АНО УК ТРК «Гора Белая».

Темы выступлений:

  • Как работать с инвестплатформой «ВДело»;
  • Инвестиции в промышленную недвижимость;
  • Разумное поведение инвестора;
  • Как составить портфель, когда акции подорожали до рекордных уровней? Стоит ли покупать столь дорогие активы;
  • Объекты на любой кошелек: во что можно вложиться инвестору кластера «Белой» и на какую отдачу он может рассчитывать.

Тайминг мероприятия:

9.30-10.00 — сбор гостей, регистрация

10.00-10.10 — приветственное слово от организаторов.

10.10- 11.00 Часть 1: Инвестпроекты малого бизнеса

11.00-11.30 Часть 2: Инвестиции в недвижимость

11.30-11.50 — перерыв, кофе-брейк

12.00-13.00 Часть 3: Финансовые инвестиции

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке до 9.00 21 мая. Участие бесплатное.

Инвестиционный форум DK.RU: полный список тем и спикеров 1

Автор: Андрей Каяк
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