Инвестиционный форум DK.RU: полный список тем и спикеров

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В пятницу, 21 мая, в БЦ «Президент» DK.RU проведет форум по управлению личными финансами. Мероприятие будет полезно как для частных инвесторов, так и для юрлиц.