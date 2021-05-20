Инвестиционный форум DK.RU: полный список тем и спикеров
В пятницу, 21 мая, в БЦ «Президент» DK.RU проведет форум по управлению личными финансами. Мероприятие будет полезно как для частных инвесторов, так и для юрлиц.
Инструменты для начинающих и уже опытных инвесторов представят:
— Сергей Федореев, руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе;
— Андрей Толшин, директор компании ООО «Истэйт»;
— Владимир Бобряшов, региональный директор General Invest в Екатеринбурге;
— Виктор Немихин, независимый финансовый консультант;
— Антон Новиков, коммерческий директор АНО УК ТРК «Гора Белая».
Темы выступлений:
- Как работать с инвестплатформой «ВДело»;
- Инвестиции в промышленную недвижимость;
- Разумное поведение инвестора;
- Как составить портфель, когда акции подорожали до рекордных уровней? Стоит ли покупать столь дорогие активы;
- Объекты на любой кошелек: во что можно вложиться инвестору кластера «Белой» и на какую отдачу он может рассчитывать.
Тайминг мероприятия:
9.30-10.00 — сбор гостей, регистрация
10.00-10.10 — приветственное слово от организаторов.
10.10- 11.00 Часть 1: Инвестпроекты малого бизнеса
11.00-11.30 Часть 2: Инвестиции в недвижимость
11.30-11.50 — перерыв, кофе-брейк
12.00-13.00 Часть 3: Финансовые инвестиции
Зарегистрироваться на форум можно по ссылке до 9.00 21 мая. Участие бесплатное.