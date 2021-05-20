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«Ущерб более 118 млн руб.». Из-за пожаров свердловчанам запретят ходить в лес

«Ущерб более 118 млн руб.». Из-за пожаров свердловчанам запретят ходить в лес
Иллюстрация: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сумма ущерба, нанесенного Свердловской области лесными пожарами, превышает 118 млн руб. Причиной возгорания в 80% случаев становится человеческий фактор.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#ЭКОЛОГИЯ#НОВОСТИ

На сегодня в Свердловской области насчитывается 17 лесных пожаров общей площадью 1,4 тыс. га. В тушении принимают участие 192 человека, в том числе сотрудники уральской авиабазы и арендаторы лесных участков. Такой информацией поделился на пресс-конференции региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

В этом году площади пожаров за весенние месяцы превысили прошлогодние показатели более чем в 10 раз. Первый лесной пожар на территории области был зарегистрирован в середине апреля. С тех пор зафиксировали 436 возгораний на обшей площади более 21 тыс. га. За аналогичный период прошлого года зарегистрирован 141 природный пожар общей площадью 1,5 тыс. га, — рассказал Алексей Кузнецов.

Прямо сейчас, к примеру, так выглядит одна из дорог около Кировграда.

По словам Кузнецова, высокая пожарная опасность в регионе сохранится до конца мая. В связи с этим власти региона решили ввести для уральцев запрет на посещение лесов.

Все посещения, за исключением тех, что связаны с тушением в лесу, будут подвергаться административным наказаниям, — сообщил министр и добавил: — Чтобы следить за соблюдением распоряжения, власти привлекут к патрулированию лесов сотрудников полиции, МЧС и «Авиалесоохраны».

При этом с 30 апреля в Свердловской области действует противопожарный режим, который запрещает использование открытого огня как на природе, так и на приусадебных участках. Нарушения наказываются штрафом. За 20 дней режима правоохранители возбудили более 120 административных дел, по 85 из них суд уже назначил наказание в виде штрафов.

Запрет на посещение лесов вступит в силу в течение ближайших дней. Сейчас, по словам министра, документ проходит согласование, окончательно утвердить его планируется в течение недели.

Отметим, лесные пожары возникают в регионе каждое лето. В прошлом году, как сообщал DK.RU, особенно тяжелая ситуация сложилась в заповеднике «Денежкин камень», который расположен  на границе Североуральского и Ивдельского районов Свердловской области. Тогда выгорело более 25 га заповедного леса.

Автор: Инна Вейн
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