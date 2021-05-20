Инфляция в США ускорилась, акции техгигантов упали: что нужно знать инвестору

Российский фондовый рынок скорректировался вместе с другими развивающимися рынками, которые снижаются на опасениях роста проинфляционных тенденций в мире.

— По итогам прошедшей недели большинство глобальных индексов закрылись в «красной зоне». S&P 500 закрылся с понижением на 1,39%, индекс Dow Jones упал на 1,1%, а Nasdaq Composite снизился на 2,3%. Негативным фактором для рынка акций на прошедшей неделе стали опасения инвесторов относительно инфляции, поскольку базовый индекс потребительских цен за апрель показал самый значительный рост с 1982 г. – +4,2% г/г.

В начале недели волна инфляционного волнения ударила по акциям технологических компаний, поскольку данные Бюро статистики труда США показали, что инфляция с начала года по апрель росла самыми быстрыми темпами с 2008 г. Индекс потребительских цен вырос в апреле до 4,2% г/г по сравнению с ожиданиями в 3,6%, что существенно выше целевого показателя ФРС (2%).

Хотя апрельский рост и обусловлен среди прочего эффектом низкой базы апреля прошлого года, когда мир переживал разгар короновирусных ограничений и закрытия экономики, инвесторы, тем не менее, проявили защитную реакцию на фоне опасений относительно длительности периода, необходимого для стабилизации цен. Эти опасения несколько уменьшились к концу недели, когда новый член правления ФРС Кристофер Уоллер подтвердил, что центральный банк не намерен отказываться от поддержки экономики и монетарным властям потребуется еще несколько месяцев, прежде чем оценивать экономический прогресс.

На текущей неделе инвесторы будут внимательно следить за продолжением сезона отчётности во главе с сектором розничной торговли. Особый интерес вызовут отчеты таких компании как: Walmart, Target, Home Depot, Lowe's и Macy's.

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Российский фондовый рынок на прошлой неделе немного скорректировался вместе с другими развивающимися рынками, снижающимися на опасениях роста проинфляционных тенденций в мире. Индекс Мосбиржи снизился на 1,2%, индекс РСТ упал на 1,8%. Тем не менее, прирост индексов с начала мая составил 2,6% и 4,3% соответственно. Рост в мае был обусловлен главным образом укреплением нефтяных цен, некоторым ослаблением геополитических рисков, а также приближением дивидендного сезона.

Акции Сбербанка снизились на 2,5% после дивидендной отсечки 12 мая. Полагаем, что бумаги смогут быстро закрыть дивидендный гэп. Сбербанк отчитался о рекордной чистой прибыли за апрель 2021 г. на фоне эффекта низкой базы. Розничный портфель увеличился на 2,4%, при этом ипотечный портфель вырос на 2,9%.

Роснефть (+1,8%) опубликовала неплохие результаты за 1 кв. 2021 г. Выручка оказалась немного ниже консенсуса, показатель EBITDA совпал с ожиданиями, а чистая прибыль превысила прогнозы. Ожидаем, что рынок будет постепенно переоценивать проект «Восток Ойл» по мере осуществления возможных сделок по продаже долей в данном проекте.

Акции Газпрома выросли на 3,2% на заявлении генерального консула Германии о том, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен, и необходимо проложить еще 80 километров. Напомним, что газопровод «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд. кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США в декабре 2019 г. ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская компания Allseas вынуждена была остановить прокладку. Спустя год работы были возобновлены уже силами российского судна-трубоукладчика «Фортуна». Завершение строительства Северного потока-2 является одним из трех важных катализаторов роста стоимости акций Газпрома. Два других, дивиденды и цены на газ, также формируют позитивный фундаментальный взгляд на бумаги Газпрома.

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