На пост свердловского министра цифрового развития претендуют более 20 человек

Срок приема документов для кандидатов открытого конкурса завершится сегодня в 18:00. Сам конкурс продлится до 30 мая, выбранного кандидата должен утвердить губернатор.

На конкурс по выбору министра цифрового развития Свердловской области заявилось около двух десятков человек, пишет «Ъ». Такой информацией с изданием поделился депутат екатеринбургской городской думы Алексей Холодарев. По его оценкам, участвовать в конкурсе будет 24-25 человек.

Кандидатам предстоит пройти несколько этапов отбора, сообщили в Департаменте информационной политики области. Первое тестирование пройдет в ближайший понедельник, 24 мая — это будет тест на знание законодательства. По мнению Алексей Холодарева, именно на этом этапе отсеется значительная часть претендентов.

Вопросы законодательства являются большой проблемой для тех, кто не юрист, а именно айтишник, — отметил депутат (здесь и далее цитата по «Ъ»).

На следующем этапе — 25 мая — кандидатам предстоит собеседование для определения управленческого профиля и профпригодности, а 27-28 мая оставшиеся участники презентуют отборочной комиссии свои концепции цифрового развития Свердловской области.

Конкурс завершится 30 мая, но это не означает, что победитель сразу же станет министром. Его кандидатуру должен одобрить губернатор, — добавили в департаменте информполитики.

Напомним, решение создать министерство цифрового развития и связи власти региона приняли в марте 2021 г. Новое ведомство организуют на базе департамента информатизации и связи Свердловской области. Основная задача — запустить в регионе централизованное управление процессами информатизации, цифрового развития и обеспечения информационной безопасности. Кроме того, к министерству перейдут полномочия по программно-технической поддержке исполнительных органов власти.

О том, что кандидата на пост министра будут искать на открытом рынке, ранее заявил губернатор Евгений Куйвашев. Как сообщал DK.RU, своими планами о способе подбора кандидатуры глава региона поделился в своем инстаграм-аккаунте.