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Уральские активы «Русала» выделяют в новую структуру

Богословский алюминиевый завод в Краснотурьинске
Богословский алюминиевый завод в Краснотурьинске. Автор фото: Kostya Wiki. Иллюстрация: ru.wikipedia.org

«Русал» объединяет производства с высоким углеродным следом в новую компанию. Всего в нее войдут 11 предприятий, в том числе три актива, которые находятся в Свердловской области.

#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#ПРОМЫШЛЕННОСТЬ#НОВОСТИ

Уральский алюминиевый завод (УАЗ, Каменск-Уральский), Богословский алюминиевый завод (БАЗ, Краснотурьинск) и Североуральский бокситовый рудник (Североуральск) войдут в новую структуру, создаваемую в рамках «Русала». Соответствующее решение одобрил совет директоров холдинга.

Производства с высоким углеродным следом сосредоточатся на выпуске продукции для внутреннего рынка, — сообщила пресс-служба компании

Также в компании сообщили, что сам «Русал» сменит название на AL+, под которым будут объединены  активы с низким углеродным следом. Решение о смене названия утвердят на годовом собрании акционеров 24 июня, добавили в пресс-службе. По словам представителей компании, AL+ займется укреплением своих позиций как крупнейшего производителя алюминия с низким углеродным следом.

AL+ сфокусируется на достижении целей в рамках объявленной программы Net Zero, и далее продвигая продукцию с низким углеродным следом под брендом ALLOW, а новая компания (активы с высоким углеродным следом — прим. ред.) сконцентрируется на долгосрочной программе модернизации мощностей. Предлагаемое выделение активов позволит обеим компаниям раскрыть полный потенциал. Я уверен, что разделение активов с разным углеродным следом будет способствовать увеличению капитализации и расширит возможности развития, — прокомментировал изменение структуры председатель совета директоров «Русала» Бернард Зонневельд.

Как ранее сообшал DK.RU, экологический проект одного из свердловских активов — филиала АО «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске — вошел в шорт-лист «Премии №1». Эта премия была учреждена Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей и Уральской торгово-промышленной палатой в 2016 г., и с тех пор ежегодно вручается региональным предприятиям, показавшим лучшие резултьтаты в течение года. Станет ли экологический проект «Русала» победителм, станет известно 25 мая — в этот день в «Синара-Центре» пройдет торжественное вручение награды.

Автор: Инна Вейн
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