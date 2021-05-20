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Какие компании приносят акционерам максимальный доход? Российский бизнес теряет позиции

Какие компании приносят акционерам максимальный доход? Российский бизнес теряет позиции
Иллюстрация: Пресс-служба «Московской биржи»

Многие российские компании прошли кризис более уверенно, чем их иностранные конкуренты, считают эксперты. Вместе с тем заработать больше всего можно главным образом на акциях зарубежных компаний.

#ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ#БИРЖА#НОВОСТИ

В топ-50 ведущих компаний мира по созданию стоимости для акционеров из российских брендов вошел только Сбербанк, следует из рейтинга Value Creators, который составляет консалтинговая компании Boston Consulting Group (BCG). Всего в рейтинг вошли 15 российских компаний.

Из российских компаний Сбербанк признан самым доходным, средний TSR (total shareholder return) составил 28,4%. При этом во всем рейтинге он занял 50-ю позицию. В сфере металлургии второе место по доходности занял «Евраз» со средним TSR 58%, а десятое место — НЛМК (средний TSR — 40%).  

В нефтегазовой отрасли «Лукойл» занял четвертое место с TSR 25%, «Татнефть» стала шестой с показателем 19%, НОВАТЭК — восьмой в отрасли (18%), «Газпром» — десятый с показателем 17%.

«Яндекс» занял девятое место по доходности среди медиакомпаний, его средний TSR составил 35,4%.

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В сведенный рейтинг глобального списка попали также МТС, «Московская биржа», «Полюс», «Алроса», «Норникель», ММК, «Северсталь».

Судя по результатам отраслевых рейтингов, многие российские компании прошли кризис более уверенно, чем конкуренты, и оказались в числе мировых лидеров в своих отраслях; например «Сбер» занял первое место, «Евраз» — второе, «Лукойл» — четвертое. Все это компании разных секторов экономики, которые активно занимались внедрением цифровых решений в свою работу, — говорит управляющий директор, партнер BCG, руководитель BCG Digital в Москве Макс Хаузер.

BCG составляет рейтинг, оценивая ведущие компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет. TSR, total shareholder return, складывается из роста цены акций и дивидендного дохода на акцию компании за определенный период. 

 
Автор: Андрей Пермяков
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