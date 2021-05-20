Федор Овчинников: «Мой капитал — $50 млн, но я открыл бизнес фактически вопреки»

«Предприниматели, которые говорят: "У нас не та страна, не то время, конкуренты какие-то не те" — скорее всего, не добьются успеха в бизнесе». Бизнес-принципы основателя «Додо пиццы».

Основатель «ДоДо Пицца» Федор Овчинников оценил свой капитал в $50 млн, при этом первые большие деньги кэшем, $1,5-2 млн, он заработал достаточно недавно, так как все это время растил компанию. Об этом Овчинников сказал в интервью на YouTube-канале миллиардера Игоря Рыбакова, основателя «Технониколя».

Бизнес был убыточным, я привлекал инвестиции, не мог сам зарабатывать много. Через семь с половиной лет компания стала прибыльной, и тогда я продал небольшую ее часть. Это в деньгах полтора-два миллиона долларов. Первые серьезные деньги кэшем, которые я получил. Я почувствовал, что действительно стал обеспеченным человеком, — сказал Овчинников.

Федор Овчинников признался также, что у него нет машины и нет купленного дома — жилье в Москве он арендует. Приводим его самые интересные цитаты.

«Я люблю качественные вещи, а роскошь как философию не люблю, потому что ты становишься зависим от вещей. Самая дорогая вещь в моем гардеробе — это костюм, который я пошил недавно на заказ и суперкачественная альпинистская куртка, за 80-100 тыс. руб.».

Устоявшиеся стереотипное мнение: любой предприниматель — либо барыга, либо жулик. Как правило, такое отношение к предпринимателям у более старшего поколения, которые прошли через разные периоды, сложные девяностые годы, когда действительно много было сделано в бизнесе не так справедливо, как могло быть. Пока не поменяется поколение, это не изменить.

«Я решил сделать из бизнеса реалити-шоу и рассказывать обо всех доходах и расходах. Это, возможно, создавало какие-то сложности, но и давало огромные преимущества. Сложность была в том, что я должен был постоянно говорить, как я зарабатываю деньги. В это сложно поверить, но когда я открывал первую пиццерию 10 лет назад, в Сыктывкаре, в подвале, у меня не то, что не было денег, у меня были долги. И я снял 300 тысяч рублей с потребительской кредитной карты — все это началось фактически даже с минусом».

«Будешь развиваться слишком быстро — сломаешь кости. Слишком медленно — проспишь рост»

«Я попытался взять кредит на открытие бизнеса в 2006 году в разных банках, и заложить мне было нечего. И все банки мне отказали. Тогда я пошел в Сбербанк и сказал, что я хочу взять кредит на ремонт квартиры. У меня была зарплата, как у менеджера, мне дали кредит, и я на эти деньги открыл книжный магазин».

«Если бы мы не нарушали правила, если бы люди не нарушали правила, то не было бы прогресса».

«Когда пришел к маме и сказал: «Мам, я буду открывать собственный бизнес», она мне сказала, что, Федюш, не надо, ты разоришься, ты же справку не можешь получить в поликлинике, а тут бизнес. Бизнес же — это надо договариваться, это все сложно. То есть родители не поверили, что я смогу заниматься бизнесом. Я открыл бизнес фактически вопреки».

«Я не смогу быть счастливым человеком, если не буду заниматься собственным бизнесом».

«Однажды у меня произошло серьезное осознание, переключение, когда я забыл дочку свою забрать из школы. Когда я приехал, она сидела маленькая, и я увидел, что она плакала, и вот тогда я почувствовал, что все — надо все переосмыслить. Второй момент был, когда у меня парализовало половину лица. Это был очень сложный момент в моем первом книжном бизнесе, я вообще не жалел себя. И однажды проснулся и понял, что не могу улыбаться, у меня пол-лица не работает. Просто у меня какие-то нервы отказали и после этого я начал меняться. И эти изменения происходят до сих пор».

«У нас была неприятная ситуация с тем, что однажды нам в пиццерию фактически подбросили наркотики и пытались дестабилизировать ситуацию в компании. Я предполагаю, что некоторые люди хотели стать инвесторами компании, я отказал, и мне решили сделать немножко неприятно».

«Мы вынуждены ходить на допросы и доказывать, что «Додо Пицца» — это сеть пиццерий, а не наркокартель». Основатель компании Федор Овчинников рассказал о возобновлении закрытого дела о наркотиках.

«Для меня бизнес — это не семья, это команда, то есть каждый может уйти, если он захочет. Я стараюсь создать в бизнесе такую культуру, атмосферу и такие отношения, что быть честным со мной выгоднее долгосрочно, чем обманывать».