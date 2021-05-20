Бизнесмены, космонавт и рок-звезда: в Екатеринбурге пройдет форум о личном пути в бизнесе
27 мая в рамках Уральской бизнес-недели состоится масштабный онлайн-форум «Svoya колея». Он объединит людей разных сфер деятельности, добившихся успеха.
Форум «Svoya колея» организован министерством инвестиций и развития Свердловской области и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Основные темы форума:
— Новые векторы в развитии экономики. Ставка на креативные индустрии и создание конкурентоспособных творческих продуктов;
— Инструменты господдержки: комплексы для бизнеса из различных отраслей;
— Вирусный маркетинг и работа в соцсетях: как создавать безопасный хайп вокруг своего бренда;
— Отношения собственников и топов: искусство взаимодействия даже в самых острых ситуациях;
— Мотивация сотрудников. Типичные ошибки руководителей;
— Публичные выступления без старых шаблонов;
— Продажи и сверхприбыль. Как построить автоматизированную систему повторных продаж и организовать работу даже на «удаленке»;
— Вера в себя. Как найти свое предназначение и внутреннюю мотивацию на достижение бОльших целей.
В качестве спикеров на мероприятии выступят: Владимир Тарасов, основатель Таллинской школы менеджеров, Вадим Самойлов, лидер группы «Агата-Кристи», Андрюша Хайпович, основатель маркетингового агентства «Хайпович», Александр Фридман, эксперт по корпоративному управлению, Сергей Рязанский, летчик-космонавт, Герой России и т.д.
Участие в форуме — бесплатное. Необходима предварительная регистрация.