Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.05
73,67
90,10
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бизнесмены, космонавт и рок-звезда: в Екатеринбурге пройдет форум о личном пути в бизнесе

Бизнесмены, космонавт и рок-звезда: в Екатеринбурге пройдет форум о личном пути в бизнесе
Иллюстрация: СОФПП

27 мая в рамках Уральской бизнес-недели состоится масштабный онлайн-форум «Svoya колея». Он объединит людей разных сфер деятельности, добившихся успеха.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Форум «Svoya колея» организован министерством инвестиций и развития Свердловской области и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Основные темы форума:

— Новые векторы в развитии экономики. Ставка на креативные индустрии и создание конкурентоспособных творческих продуктов;

— Инструменты господдержки: комплексы для бизнеса из различных отраслей;

— Вирусный маркетинг и работа в соцсетях: как создавать безопасный хайп вокруг своего бренда;

— Отношения собственников и топов: искусство взаимодействия даже в самых острых ситуациях;

— Мотивация сотрудников. Типичные ошибки руководителей;

— Публичные выступления без старых шаблонов;

— Продажи и сверхприбыль. Как построить автоматизированную систему повторных продаж и организовать работу даже на «удаленке»;

— Вера в себя. Как найти свое предназначение и внутреннюю мотивацию на достижение бОльших целей.

В качестве спикеров на мероприятии выступят: Владимир Тарасов, основатель Таллинской школы менеджеров, Вадим Самойлов, лидер группы «Агата-Кристи», Андрюша Хайпович, основатель маркетингового агентства «Хайпович», Александр Фридман, эксперт по корпоративному управлению, Сергей Рязанский, летчик-космонавт, Герой России и т.д.

Участие в форуме — бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Виктор Немихин расскажет, как выстроить правильные отношения с деньгамиВиктор Немихин расскажет, как выстроить правильные отношения с деньгами
  • Суд арестовал имущество крупнейшего регионального оператора? В компании это отрицаютСуд арестовал имущество крупнейшего регионального оператора? В компании это отрицают
  • Команда госпиталя Тетюхина просит Евгения Куйвашева о встрече без посредниковКоманда госпиталя Тетюхина просит Евгения Куйвашева о встрече без посредников
  • «Все согласовали без экстраскидок». Sunlight и «Гринвич» помирились«Все согласовали без экстраскидок». Sunlight и «Гринвич» помирились
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.