Бизнесмены, космонавт и рок-звезда: в Екатеринбурге пройдет форум о личном пути в бизнесе

27 мая в рамках Уральской бизнес-недели состоится масштабный онлайн-форум «Svoya колея». Он объединит людей разных сфер деятельности, добившихся успеха.

Форум «Svoya колея» организован министерством инвестиций и развития Свердловской области и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Основные темы форума:

— Новые векторы в развитии экономики. Ставка на креативные индустрии и создание конкурентоспособных творческих продуктов;

— Инструменты господдержки: комплексы для бизнеса из различных отраслей;

— Вирусный маркетинг и работа в соцсетях: как создавать безопасный хайп вокруг своего бренда;

— Отношения собственников и топов: искусство взаимодействия даже в самых острых ситуациях;

— Мотивация сотрудников. Типичные ошибки руководителей;

— Публичные выступления без старых шаблонов;

— Продажи и сверхприбыль. Как построить автоматизированную систему повторных продаж и организовать работу даже на «удаленке»;

— Вера в себя. Как найти свое предназначение и внутреннюю мотивацию на достижение бОльших целей.

В качестве спикеров на мероприятии выступят: Владимир Тарасов, основатель Таллинской школы менеджеров, Вадим Самойлов, лидер группы «Агата-Кристи», Андрюша Хайпович, основатель маркетингового агентства «Хайпович», Александр Фридман, эксперт по корпоративному управлению, Сергей Рязанский, летчик-космонавт, Герой России и т.д.

Участие в форуме — бесплатное. Необходима предварительная регистрация.