Свердловская область взяла в долг у Промсвязьбанка

Региональные власти решили погасить дефицит бюджета кредитными средствами. Банк дал области в долг 1,5 млрд руб. под 5,5% годовых.

Свердловская область взяла кредит на 1,5 млрд руб. На сайте государственных закупок сообщается, что региональный Минфин заключил два контракта на предоставление кредитной линии.

Кредитором стал Промсвязьбанк, процентная ставка по кредиту составит 5,5% годовых. Срок кредитования 370 дней, за обслуживание долга регион заплатит более 83 млн. руб.

В пресс-службе Министерства финансов Свердловской области редакции ЕАН пояснили, что средства будут направлены на погашение дефицита бюджета. Напомним, по итогам апреля 2021 г. госдолг области составлял 113 млрд руб.

В январе 2021 г. DK.RU писал о том, что за год госдолг Свердловской области вырос почти на 40 млрд руб. Экономисты, однако, отмечали, что это не повод для волнений и рост долга никак не скажется на жизни свердловчан.

Свердловская область стала испытывать сложности с пополнением бюджета из-за пандемии коронавируса. Управление федеральной налоговой службы России по Свердловской области уточняло, что бюджет региона недосчитается 41 млрд руб. только из-за налоговых льгот, которые ввели для малого и среднего бизнеса.