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«Штучный товар». Сколько стоит поселиться в бывшем доходном доме внутри Садового кольца

Доходный дом Филатова
Доходный дом Филатова. Иллюстрация: скриншот видео Youtube

Дом с историей и отличным ремонтом, семикомнатная квартира с потолками по 5 метров и видом на Кремль — такие лоты есть на рынке. Сколько стоят квартиры в домах, где жили Толстой и Хрущев? Цифры.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#ЛАЙФХАКИ

В Москве еще сохранились легендарные особняки, в которых жили «лучшие умы и сердца» страны. Это доходные дома, которые возводили в начале XX века, большинство из них сейчас стали памятниками архитектуры, но есть и те, которые выполняют основную функцию — жилую. Эксперты «РБК Недвижимости» изучили рынок и узнали, сколько стоят квартиры в таких легендарных домах.

Всего на продажу сейчас выставлены около 800 объектов в дореволюционных и доходных домах, все они расположены в пределах Садового кольца. Руководитель направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов говорит, что большинство таких квартир относятся к элитному сегменту.

Помимо неоспоримого преимущества в виде выгодного расположения в историческом центре города, объекты в дореволюционных зданиях, как правило, привлекают своим уникальным дизайном и продаются полностью или частично укомплектованными и готовыми к заселению, — пояснил он.

Средняя площадь таких квартир составляет 300 кв.м., это «многокомнатные лоты», которые стоят от десятков и сотен миллионов рублей до миллиарда.

«Цена зависит от расположения, видовых характеристик и состояния самого здания — некоторые объекты в Москве реставрировались и преобразовывались в премиальные клубные дома, а где-то был выполнен капитальный ремонт с полной заменой коммуникаций. Но в целом цены на такие объекты выше средних цен по рынку вторичной недвижимости подобного уровня», — говорит Руслан Закирьянов.

Самые дорогие в этом сегменте квартиры в доходных домах, которые стали объектами редевелопмента и сейчас реализуются как элитное жилье современного уровня, но с историей. Например, это ЖК «Дом Гельриха» и «Пречистенка, 13», там цены начинаются от $25 тыс. за кв.м., квартиры чаще всего находятся в закрытых продажах.

Ирина Могилатова, генеральный директор агентства элитной недвижимости Tweed, подчеркивает, что квартиры в бывших доходных домах ценятся у покупателей элитной недвижимости и вне проектов редевелопмента.

Это штучный товар, дома с историей, с большими квартирами (200 и более «квадратов»), с двухэтажными пентхаусами, огромными потолками (4–5,5 м), в некоторых сохранилась историческая лепнина, — говорит она. — Такие дома есть, например, на Поварской улице (дом 20), среди других примеров — знаменитый дом «Россия» на Тургеневской, несколько таких домов есть на Арбате.

Там стоимость квадратного метра может доходить до 1 млн. руб. Но есть в столице и доходные дома, в которых до сих пор коммунальные квартиры, которые появились в советские времена.

Что есть на рынке

Доходный дом купца Половинника, ул. Пречистенка, 27

Продается пентхаус площадью 600 кв. м. за 1,1 млрд руб.

Это трехуровневый пентхаус в бывшем доходном доме купца Половинника на Пречистенке, построенном в 1910 году. В доме всего восемь квартир.

Общая площадь лота составляет 600 кв. м. Помимо привычных гостиной, кухни и спален, в пентхаусе есть своя прачечная, комната для прислуги, массажная, хаммам, сауна, огромная терраса, зимний сад и отдельный блок для персонала.

В этом же особняке на третьем этаже выставлена на продажу еще одна квартира, поскромнее. Это пятикомнатный лот площадью 250 кв. м за 250 млн руб. В квартире — совмещенные гостиная и столовая, кухня, три спальни, кабинет, гардеробная, прачечная, три санузла и дровяной камин.

Доходный дом Шереметева, или 5-й дом Советов, Романов пер., 3 и 5

Продается квартира площадью 163 кв. м за 140 млн руб.

В доме, расположенном неподалеку от Кремля, в разное время жили известные государственные деятели, военачальники и ученые — первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, маршал Георгий Жуков, академик Николай Вознесенский.

Сейчас в доме продается четырехкомнатная квартира на втором этаже. Ее планировка включает холл, гостиную, жилую комнату, две спальни, большую кухню и кладовую.

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Дом со львами, ул. Малая Молчановка, 8

Продается квартира площадью 114 кв. мза 220 млн руб.

В свое время в доме жили писатель Алексей Толстой, поэт Максимилиан Волошин, посещали дом поэты Сергей Есенин и Марина Цветаева. Сегодня в доме всего 27 квартир площадью от 120 до 340 кв. м.

На продажу в Доме со львами выставлена трехкомнатная квартира, в которой совмещены кухня и столовая, также есть две спальни, гардеробная, прачечная, два санузла, два балкона.

Доходный дом Филатова, ул. Остоженка, 3/14

Продается квартира площадью 406 кв. м за 182,5 млн руб.

В квартире есть кухня-столовая, гостиная, мастер-спальня с ванной и гардеробной комнатой, три гостевые спальни, кабинет, три санузла и вспомогательные комнаты. Из окон пентхауса открываются панорамные виды на Кремль, Пречистенские Ворота и Гоголевский бульвар.

Доходный дом Строгановского училища живописи, ул. Мясницкая, 24

Продается квартира площадью 325 кв. м за 125 млн руб.

На продажу в доме выставлена семикомнатная квартира на третьем этаже в неорусском стиле. В квартире есть кухня, гостиная, библиотека, кабинет, четыре спальни, два санузла, сауна, гардеробная, а также прачечная и кладовая.

Доходный дом Санкт-Петербургского страхового общества, ул. Сретенка, 26/1

Продается квартира площадью 198 кв. м за 200 млн руб.

На продажувыставлена двухуровневая квартира, на первом уровне которой располагаются холл, две спальни с отдельными гардеробными и санузлами и детская комната. Второй этаж занимают прихожая, гостиная-библиотека, кухня-столовая, кабинет, совмещенный санузел и прачечная.

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Автор: Александра Клименко
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