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Реконструкцию «Екатеринбург-Арены» оплатят из федерального бюджета

Стадион «Екатеринбург-Арена»
Стадион «Екатеринбург-Арена». Иллюстрация: wikipedia.org

Госдума одобрила работы на крупнейшем стадионе Екатеринбурга. Перестроенный к мундиалю 2018 года, он вновь требует доработок на 1,2 млрд руб.

#СПОРТ#УНИВЕРСИАДА#НОВОСТИ

Комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи одобрил предложение выделить из федерального бюджета средства для реконструкции стадиона «Екатеринбург-Арена».

В решении по итогам заседания комитета сказано, что средства требуется выделить «для обеспечения его (стадиона «Екатеринбург-Арена» — DK.RU) многофункционального использования в постсоревновательный период». На проект нужно более 1,2 млрд руб.

Напомним, стадион «Екатеринбург-Арена» реконструировали для проведения матчей ЧМ по футболу 2018 г., сам объект построен в 1957 году. К мундиалю на стадионе были установлены сборно-разборные трибуны, благодаря которым вместимость была увеличена до 35 тыс. человек.

JustMedia.ru пишет, что теперь на стадионе планируется разобрать временные трибуны и установить вместо них двухсторонний медиафасад, над секторами появятся светопрозрачные ограждающие конструкции и тепловые завесы. Кроме того, на территории «Екатеринбург-Арены» появится музей истории спорта.

Ранее DK.RU писал о том, что стадион планируется адаптировать для Всемирных летних студенческих игр – 2023, именно на этой площадке пройдут церемонии открытия и закрытия игр.

Вместе с тем другой легендарный спортивный объект города, стадион «Динамо» рискует пережить не лучшие перемены. На объекте культурного наследия могут изменить трибуны, что лишит его возможности войти в список ЮНЕСКО как памятник конструктивизма.

Автор: Александра Клименко
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