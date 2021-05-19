Жителям Екатеринбурга разрешили самостоятельно заделывать ямы на дорогах и садить деревья

Благоустраивать дворовую территорию самостоятельно разрешили екатеринбуржцам. Для проведения работ нужна только инициативная группа и 5-10% от общей стоимости работ.

Жителям Екатеринбурга разрешили самостоятельно ремонтировать дороги и благоустраивать дворы. Комиссия по местному самоуправлению города утвердила внесение в устав положения об «инициативных группах». Уже на следующей неделе екатеринуржцы смогут самостоятельно предлагать и реализовывать проекты благоустройства, пишет ЕАН.

Согласно нововведениям, теперь жители Екатеринбурга старше 16 лет могут самостоятельно принимать решение о благоустройстве домов и придомовых территорий и «предлагать иные проекты по развитию группы».

Для этого нужно будет зарегистрировать инициативную группу, получить согласие жителей благоустраиваемой территории и согласовать финансирование. Жителям из своего кармана достаточно будет внести 5-10% от стоимости проекта, остальные расходы покроет бюджет.

Вице-спикер гордумы Виктор Тестов пояснил, что до настоящего времени такая практика была в основном у ТОСов, формирование инициативных групп же сделает ее доступнее для всех жителей города.

Так екатеринбуржцы смогут решать большое число вопросов, уверен Тестов, вплоть до ремонта дворовых дорог.

Бывают ситуации, когда возникает яма, которую службы благоустройства не могут заделать годами, а жители не имеют права ее даже засыпать чем-либо, и механизма согласования этого вопроса раньше не было. Теперь решить и такую проблему можно будет через инициативные группы.

Напомним, об общих планах по благоустройству города мэр Алексей Орлов рассказал на большой пресс-конференции в начале апреля. DK.RU писал о том, как в городе планируют решить вопрос с грязьюи пылью, когда горожанам ждать новых станций метро и дорог без ям.

Сейчас в городе приводят в порядок один из парков, получивший название «собачий». Парк имени 50-летия ВЛКСМ в квартале улиц Ясной – Шаумяна – Чкалова перестроят с учетом мнения жителей.