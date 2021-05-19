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Не до политики? Чаще всего россиян вгоняют в стресс низкие зарплаты и инфляция

https://unsplash.com/photos/sxQz2VfoFBE
https://unsplash.com/photos/sxQz2VfoFBE. Автор фото: Christian Erfurt. Иллюстрация: unsplash.com

«Наши соотечественники за время пандемии устали постоянно находиться состоянии напряжения и сейчас ожидают не ухудшения ситуации, а, скорее, стагнацию».

#НОВОСТИ

55% россиян признались, что в январе-феврале 2021 г. испытывали стресс, главными причинами для которого стали рост цен и инфляция (62%), а также низкие зарплаты (56%). Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», в ходе которого опросили более 3500 респондентов. 41% опрошенных обеспокоены низким качеством медицинских услуг, 40% — эпидемиологической обстановкой, 32% — дороговизной медуслуг. Проблемы ЖКХ волнуют 38% респондентов, экономический кризис — 30%, рост безработицы — 27%, коррупция и социальное расслоение — 25%. 

Не до политики? Чаще всего россиян вгоняют в стресс низкие зарплаты и инфляция 1

Инфографика: «Ромир».

Текущая реакция россиян вполне объяснима — наши соотечественники за время пандемии устали постоянно находиться состоянии напряжения и сейчас ожидают не ухудшения ситуации, а, скорее, стагнацию. Нельзя не отметить и фокус на саморефлексию — в первую очередь россиян беспокоят проблемы, которые непосредственно касаются их лично и ближайшего окружения, а политические и социальные теряют первостепенное значение, — говорит президент «Ромира» Андрей Милехин.

Согласно опросу портала SuperJob, чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тыс. руб. в месяц.

Автор: Андрей Пермяков
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