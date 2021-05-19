Объекты на любой кошелек: во что можно вложиться инвестору кластера «Гора Белая»

Одним из спикеров грядущего инвестиционного форума, организованного DK.RU, станет Антон Новиков, коммерческий директор АНО УК ТРК «Гора Белая». Он представит публике инвестлоты туркластера.

Управляющая компания «Горы Белой» продолжает поиск инвесторов и готовит под них специальные проекты. Предпринимателям предоставляют все экономические расчёты, где прописываются сроки окупаемости проекта, необходимая сумма вложений и пр. Кроме того, УК туркластера помогает инвесторам реализовывать проекты: получить гранты и господдержку, организовать строительство по ГЧП, благоустроить территорию и т.д.

Во время финансового форума Антон Новиков расскажет гостям об инвестлотах, в которые могут вложиться предприниматели. Гостям мероприятия презентуют:

Круглогодичный санаторий со SPA-услугами 4** в АНО ТРК «Гора Белая»;

Гостиницу и спа-комплекс на берегу реки Чусовая;

Глэмпинг в составе гранд-причала в Усть-Утке;

Хаусботы на пруду средний;

Гостевые дома.

Подробнее с программой выступления представителя «Горы Белой» на инвестфоруме можно ознакомиться после регистрации по ссылке.

Напомним, мероприятие будет полезно тем, кто давно задумывается об инвестировании, но по каким-то причинам никак не решается сделать первый шаг. Приглашенные гости расскажут об инвестиционных инструментах, альтернативных программах для премиальных клиентов, а также инвестициях в цифровые активы. Главная задача форума — ответить на вопросы аудитории об управлении личными финансами, помочь подобрать для себя оптимальные продукты и надежную компанию.

Форум пройдет в эту пятницу, 21 мая, в БЦ «Президент».

Время проведения: с 9.00 до 14.00.

Участие бесплатное. Требуется регистрация.

Подробнее о программе форума читайте здесь.