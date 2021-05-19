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Объекты на любой кошелек: во что можно вложиться инвестору кластера «Гора Белая»

Объекты на любой кошелек: во что можно вложиться инвестору кластера «Гора Белая»
Иллюстрация: «Гора Белая»

Одним из спикеров грядущего инвестиционного форума, организованного DK.RU, станет Антон Новиков, коммерческий директор АНО УК ТРК «Гора Белая». Он представит публике инвестлоты туркластера.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Управляющая компания «Горы Белой» продолжает поиск инвесторов и готовит под них специальные проекты. Предпринимателям предоставляют все экономические расчёты, где прописываются сроки окупаемости проекта, необходимая сумма вложений и пр. Кроме того, УК туркластера помогает инвесторам реализовывать проекты: получить гранты и господдержку, организовать строительство по ГЧП, благоустроить территорию и т.д.

Во время финансового форума Антон Новиков расскажет гостям об инвестлотах, в которые могут вложиться предприниматели. Гостям мероприятия презентуют:

  • Круглогодичный санаторий со SPA-услугами 4** в АНО ТРК «Гора Белая»;
  • Гостиницу и спа-комплекс на берегу реки Чусовая;
  • Глэмпинг в составе гранд-причала в Усть-Утке;
  • Хаусботы на пруду средний;
  • Гостевые дома.

Подробнее с программой выступления представителя «Горы Белой» на инвестфоруме можно ознакомиться после регистрации по ссылке.

Напомним, мероприятие будет полезно тем, кто давно задумывается об инвестировании, но по каким-то причинам никак не решается сделать первый шаг. Приглашенные гости расскажут об инвестиционных инструментах, альтернативных программах для премиальных клиентов, а также инвестициях в цифровые активы. Главная задача форума — ответить на вопросы аудитории об управлении личными финансами, помочь подобрать для себя оптимальные продукты и надежную компанию.

Форум пройдет в эту пятницу, 21 мая, в БЦ «Президент».

Время проведения: с 9.00 до 14.00.

Участие бесплатное. Требуется регистрация.

Подробнее о программе форума читайте здесь.

Объекты на любой кошелек: во что можно вложиться инвестору кластера «Гора Белая» 1

Автор: Гринина Ирина
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