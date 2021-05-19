Быстро обучаемый специалист? Сразу мимо. Почему получать знания нужно неспешно

«То, что для быстро обучающегося человека выглядит изолированными островками знаний, для того, кто учится медленно, представляется взаимосвязанным морем идей и возможностей». В чем плюсы неспешности.

Макс Френзель, писатель и исследователь искусственного интеллекта, уверен, что спешить при изучении нового абсолютно ни к чему.

В своем блоге на BetterHumans он пишет, что сегодня своим умением быстро учиться может похвастать едва ли не каждый человек. Люди считают, что быстро усваивают новое отчасти из-за эффекта Даннинга-Крюгера — склонности переоценивать собственные способности. Однако есть и те, кто сообщает о своей быстрой обучаемости просто потому, что уверены: именно это от них хотят услышать.

В конце концов, медленно учатся в том числе люди с социальными и зрительно-моторными проблемами. Медленное обучение в культурном отношении мы явно заклеймили. Но это бред.

Я учусь медленно

Много лет я гнался за быстрым обучением. Считал, что оно необходимо мне для успеха. Вокруг всегда были люди, которые справлялись с задачами и информацией быстрее меня, из-за этого я чувствовал себя медлительным.

Но спустя годы я принял то, что не умею учиться быстро, особенно сложно я усваиваю знания «в режиме реального времени». И это абсолютно нормально.

Мне нужно время, чтобы осмыслить все в тихом уединении, но в итоге я все усваиваю так же, как быстро обучаемые люди, или даже лучше. Более того, кажется, мне лучше удается реализовывать усвоенные концепции в виде инноваций и творчески соединять их с другими идеями.

Эффективное обучение — это отставание

Подход к обучению можно сравнить с подходом к бегу на длинные дистанции. Главное — выбрать правильный темп, а не рвануть со старта. Чужая скорость может сыграть против них самих, и об этом важно помнить.

Я не просто смирился с этим, я искренне считаю, что многие мои достижения произошли не вопреки медленному обучению, а благодаря ему. Как гласит старая военная пословица, «медленно — значит плавно, а плавно — значит быстро».

«Самое эффективное обучение выглядит неэффективным, так как кажется, будто ты отстаешь» — Дэвид Эпштейн.

Все хотят быстрых результатов. Вместо часов за обучением и размышлением люди хотят быстрого и легкого успеха. В идеале он к тому же должен быть заметен всем. Но, как отмечает Дэвид Эпштейн в своей книге «Универсалы. Как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни»: «Для знаний, которые одновременно долговечны (они закрепляются) и гибки (их можно широко применять), быстрота и легкость — это как раз проблема».

В книге «Искусство обучения» Джош Вайцкин представляет идею «построения меньших кругов»: изучая технику боевых искусств, нужно начинать с очень больших и медленных движений, тренируя их на протяжении нескольких недель или даже месяцев, пока они не станут естественными. Движение должно быть скорее ощущением, чем сознательным усилием.

Для меня это одно из ключевых различий между медленным и быстрым обучением. Многие из моих самых ценных знаний носят почти инстинктивный характер — то, чего нет у быстро обучающихся людей.

Не уподобляйтесь машинам

Вместо того, чтобы усваивать концепции и учиться интуитивно их распознавать, люди нередко просто запоминают конкретные факты и процедуры и учатся применять фиксированные правила, словно машины.

Но, как только ситуация меняется, человек, обученный таким образом, спотыкается.

То, что для быстро обучающегося человека выглядит полностью изолированными островками знаний, для того, кто учится медленно, представляется взаимосвязанным морем идей и возможностей.

Креативность и адаптивность (которые сильно отличаются от псевдоадаптивности быстрого получения хрупких знаний) — два наиболее ценных навыка в работе будущего, где люди трудятся бок о бок с искусственным интеллектом и автоматическими технологиями.

Медленное обучение гораздо больше способствует инновациям, позволяя не только глубже понять, но и попутно синтезировать собственные идеи.

Помните о своих сильных сторонах

Конечно, не всем и не всегда нужно стремиться к медленному обучению. Я не говорю, что люди в принципе не могут учиться быстро. Как и в случае с интровертами и экстравертами, можно найти преимущества от нахождения в любом месте спектра.

Всегда полезно понять, в чем ваша слабость и использовать сильные стороны, а не делать лишь то, что от вас ожидают окружающие.

Дэвид Эпштейн сказал об этом лучше всего: «Один совет: не чувствуйте себя отстающими». Если вы усваиваете информация медленно — гордитесь этим.

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