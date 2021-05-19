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Бар «Мизантроп» открывается в Екатеринбурге по новому адресу

бар «Мизантроп»
бар «Мизантроп». Иллюстрация: yandex.maps

Легендарный бар города, закрывшийся после пандемии из-за разногласий с арендодателем, открывается на новом месте. Летом-2020 он работал в формате тусовок на летней площадке.

#ГОРОД#ОБЩЕПИТ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге вновь открывается бар «Мизантроп», закрывшийся из-за пандемии. Заведение, в которое впускают не каждого, будет работать по новому адресу.

В соцсети заведения сообщается, что первая вечеринка пройдет 21 мая, в пятницу. «Мизантроп» занял помещение бывшего ресторана «Горностай» по адресу ул. Воеводина, 6. Интерьер бара во многом будет схож с прежним.

О том, что «Мизантроп» закрывается, стало известно в июле 2020 г., тогда владелец бара Антон Гиренко-Коцуба объяснил это разногласиями с арендодателем: заведению во время простоя приходилось платить за помещение в полном объеме. В здании по ул. 8 Марта, 14 бар работал более пяти лет.

Летом проект существовал в формате тусовок на летней площадке, ее прозвали «Подворотня».

Напомним, недавно в Екатеринбурге открылся ресторан «Нигора», закрытый более года назад. За время простоя в помещении обновили интерьер, с 12 мая «Нигора» работает с полной загрузкой.

В конце апреля DK.RU писал, что в городе закрывается старейший итальянский ресторан «Портофино». Владелец помещения, в котором работал ресторан, решил продать здание.

Автор: Александра Клименко
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