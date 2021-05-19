А из нашего окна «золотая миля» видна. За что резиденты любят «Ривьеру»

Клубный дом «Ривьера» на набережной Исети был сдан в конце 2019 г., на конкурсе «Строительный триумф» в 2020 г. он был признан лучшим жилым комплексом класса элит.

О главных достоинствах объекта DK.RU рассказал Евгений Шилов, управляющий директор ООО «Ривьера-Инвест Екатеринбург»:

— Клубный дом «Ривьера» расположен в живописном месте, в самом центре города. Удачная локация позволяет жильцам совмещать деловую активность и отдых. В шаговой доступности от клубного дома расположены благоустроенная набережная Исети, Дендропарк. Это кусочек зелени в самом центре города, здесь приятно прогуляться.

Также поблизости торгово-офисный центр с магазинами брендовой модной одежды Limerance Fashion Center и «Покровский пассаж», офисы крупных компаний, рестораны. Жить в центре очень удобно, не нужно тратить время на пробки.

При этом все самые необходимые услуги жильцы могут получать не выходя на улицу. Во внутреннюю инфраструктуру клубного дома входят wellness клуб, медицинская клиника, винная лавка, кафе, кабинет нотариуса и многое другое.

Первый этаж дома, где расположены торговые галереи, доступен для всех посетителей, не только для жильцов. Здесь же есть лобби-бар, где резиденты могут провести переговоры или дружескую встречу.

Поскольку дом находится в самом центре, из окон открываются лучшие виды на Екатеринбург: это и центр города, который просматривается вплоть до Плотинки, и так называемая «золотая миля» Екатеринбурга, как теперь в народе называют улицу Горького. Также из окон открывается вид на Цирк, в перспективе будет отлично видна новая Ледовая арена.

Отдельно нужно сказать о придомовой территории клубного дома. Со стороны набережной она открыта для всех: здесь установлены скамейки-лежаки, качели. За порядком на придомовой территории следит УК, также по всей набережной развешаны таблички с просьбой сохранять чистоту и беречь благоустроенную набережную.

Что касается внутреннего двора, он по-настоящему безопасен для детей. Выйти с территории детской площадки без электронного ключа не получится, так что ребенка можно отпускать на прогулку одного, он никуда не денется. И, конечно, видеонаблюдение. В клубном доме «Ривьера» видеонаблюдение ведется с помощью 174 камер. Любой резидент может в режиме онлайн по камерам посмотреть, где находится ребенок.

Офис продаж:

г. Екатеринбург, ул. Горького 36, Подъезд 8

тел: +7 (343) 377-50-07

riviera@rivieradom.ru