Затраты на подбор персонала: как не заплатить дважды

Найти сотрудников нужной квалификации и не переплатить за это всегда было непростой задачей. Но сегодня она еще более сложна — рынок труда испытывает дефицит кадров.

Как вести поиск сотрудников с наименьшими затратами и наибольшим эффектом, в каких случаях можно обойтись собственнными силами, а когда привлечь аутсорсеров, рассказывают эксперты Ассоциации рекрутинговых агентств Урала. Справка DK.RU Ассоциация рекрутинговых агентств Урала (АРАУ) появилась в 1998 г., когда руководители ведущих кадровых агентств региона договорились о создании сообщества с целью сделать услугу рекрутинга популярной и востребованной.

Миссия Ассоциации — сформировать цивилизованный рынок рекрутинговых и кадровых услуг.

Компании, которые, по сути, выступают конкурентами, сегодня ведут совместную деятельность: проводят конференции, мастер-классы, тренинги, профессиональные конкурсы, исследуют рынок труда и тем самым повышают свою экспертность. Год назад в составе АРАУ появился новый ассоциированный участник — Ассоциация карьерного консультирования и коучинга Урала (АККУ). Выделены три основных вида услуг: профориентация для взрослых и подростков, карьерное консультирование, карьерный коучинг. Все участники — практики с многолетним опытом консультирования в рекрутинге и в HR. Качественный анализ рынка труда – первый шаг в подборе персонала

Екатерина Сподина руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «Апрайт» Задача любого руководителя — оптимизировать затраты без потери качества. И подбор персонала здесь не исключение. Другой вопрос, что затраты на развитие внутренней службы подбора или привлечение кадрового агентства — это только верхушка айсберга. Оптимизация начинается с оценки емкости рынка труда, понимания, есть ли в наличии трудовые ресурсы нужной квалификации и какова стоимость этих ресурсов. Если вы провели анализ и точно знаете, что коэффициент напряженности рынка труда, к примеру, по бетонщикам, составляет 1,2, а стоимость квалифицированного рабочего не меньше 60 тыс. руб., вы не будете тратить время и требовать от службы подбора укомплектовать участок сотрудниками на зарплату 35 тыс. руб. Тут, действительно, скупой заплатит дважды: рекрутеры будут заняты непродуктивным делом, и стройка будет простаивать без рабочих.

Другой пример: программист 1С. У вас специфическая задача на разработку ПО, после анализа емкости рынка вы понимаете, что программистов с нужными скилами в регионе крайне мало, коэффициент напряженности рынка труда по этой компетенции 4,0 (значит, что кроме вас, на таких программистов претендует еще три работодателя), стоимость специалиста 140 тыс. руб. Опять же считаете и выбираете: нанять человека в своем регионе, потому что нужно его постоянное личное присутствие в компании, или поискать регион, где напряженность ниже, организовать удаленное взаимодействие и продолжать делать свой бизнес с квалифицированной командой. Перефразируя известный мультфильм «Крылья, ноги и хвосты»: лучше потерять время на аналитику и потом быстро нанять нужного специалиста.

Кадровые агентства существуют, чтобы «продавать» вакансии нужному кандидату

Рифат Амиров генеральный директор «Кадрового агентства «Карьера» Ведущие рекрутинговые порталы России зарабатывают каждый год по несколько миллиардов рублей. Некоторые их них даже уже котируются на бирже, при желании вы можете купить их акции и получать дивиденды. Согласитесь, это круто! Кто бы мог подумать десять лет назад, что рекрутинг будет таким доходным бизнесом — хотя бы для нескольких крутых столичных компаний.

Откуда деньги, Зин? Известно откуда — платят за это те, кому нужны кадры. Можно ли не платить? Можно, но люди тогда пойдут не к вам, а пойдут к тем, кто реально вкладывается и практически борется за каждого кандидата.

Сейчас мы наблюдаем проблему: работодатель заплатил деньги на известный федеральный сайт и ждет, когда соискатели начнут звонить, начнут осаждать офис, будут требовать собеседования, но реально ничего не происходит. Не идут кандидаты или приходит, мягко говоря, совсем не то, что нужно! Работодатель меняет и условия найма, и размеры оплаты, но это не всегда помогает. Снова приходится платить сайту, снова затраты. А главное, уходит время. Бизнес страдает из-за отсутствия работников, несет убытки.

Для того и существуют кадровые агентства — «продавать» вакансии работодателя найденному кандидату. Очень много работодателей не хотят или не умеют рассказать о себе соискателю, не могут выяснить цели и задачи человека в работе и жизни. Если консультант (рекрутер) агентства внимательно изучил компанию клиента-работодателя, он сможет так привлекательно рассказать о предлагаемой работе, что кандидат как минимум заинтересуется приехать, поговорить.

Рекрутер из кадрового агентства ежедневно взаимодействует с несколькими десятками соискателей и часто возникает ситуация, когда он замечает, что какой-то кандидат по своим критериям подходит именно для конкретной вакансии от клиента-работодателя. В этой ситуации ему нужно профессионально сделать предложение, замотивировать человека. Это и есть по сути рекрутинг, причем «живой» рекрутинг.

Конечно, агентству тоже надо платить. Но за эти деньги работодатель получает гарантию бесплатного подбора кандидата в случае ошибики с кандидатом. Консультант (рекрутер) взаимодействует индивидуально с конкретным представителем клиента-работодателя, он знает все необходимые детали по вакансии, он реально продвигает вакансию на рынке труда. Это удобно, цивилизованно, а главное — выгодно работодателю!

Грамотный выбор канала для поиска сотрудников обеспечивает экономию всему предприятию

Екатерина Карпенко директор компании «Тирс» Посчитаем стоимость подбора линейного персонала. Чтобы создать поток обращений соискателей, вам необходимо использовать несколько платных интернет-ресурсов. Стоимость размещения в популярных пабликах — от 18 тыс. руб. в неделю, в месяц это уже 72 тыс. руб. Листовки на стендах — от 30 тыс. руб. в месяц, строка на радио или тв-канале от 20 тыс. руб. в неделю. Важно помнить о понятии конверсии: опытный рабочий, например, будет выбран один из 10 приглашенных на встречу. А если искать, например, администраторов, продавцов-консультантов, разнорабочих, то провести переговоры придется с 30 сотрудниками. Соответственно, при найме 10 сотрудников необходимо поговорить со 150 соискателями.

Для переговоров нужен рекрутер, он же размещает рекламу, ведет отчеты и базу данных, организовывает собеседования. Затраты на такого сотрудника в месяц составят от 70 до 90 тыс. руб., в том числе налоги, затраты на связь, организацию рабочего места. Итого приблизительно затраты составят от 200 тыс. руб. в месяц. При таком бюджете при наличии одного рекрутера средний бизнес «закрывает» от 20 до 40 вакансий в месяц.

Если у компании есть интересное предложение и рекрутер работает грамотно, то конверсия повышается, а рекламный бюджет оптимизируется, и со временем можно инвестировать 100 тыс. руб. в месяц для закрытия этих 20-40 вакансий.

Хотите перестать думать о системе найма? Передайте управление этим бюджетом рекрутинговой компании.

Дважды платить не запретишь

Марина Подгайская директор компании «Кадровые технологии», вице-президент АРАУ по развитию «Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает» — слова известной песни сегодня лейтмотив рекрутинга в целом. Растущие требования работодателей не совпадают с ожиданиями кандидатов, и долгие вакансии быстро подтачивают не только бюджет, но также имидж работодателя.Что поможет сократить затраты на подбор в эпоху взлета стоимости всех ресурсов для поиска кандидатов и в условиях жесткой конкуренции? По версии одного из работных сайтов, прирост вакансий с начала года составил 82%, а резюме — всего 16%. То есть в среднем на одну вакансию четыре соискателя. И если вы не Газпром, важно использовать инструменты маркетинга в рекрутинге.

Для этого подойдет простая и сложная одновременно формула: аналитика + персонализация + аналитика.

Первая составляющая — аналитика.

Оцените сильные и слабые стороны себя как работодателя и конкретной вакансии. Только честно. Почитайте отзывы о себе, информацию из СБИС. Соискатели всех уровней читают это давно. «Я отчеты посмотрел финансовые, стабильная вроде компания, схожу на собеседование», — сказал мне водитель-экспедитор. Найдите аргументы на негатив, напишите публичные комментарии.

Сформируйте портрет и мотивацию успешного сотрудника вашей компании. Только не из головы, а из практики. Почему эти люди у вас работают? Должна получиться целевая аудитория.

Сформулируйте три-четыре ключевых требования по вакансии. Что критично, чему можно научить. «Нет идеальных кандидатов, есть подходящие», говорит нам дефицитный рынок труда.

Посмотрите на своих сотрудников: может, нужный человек уже у вас есть.

Персонализация:

Сформулируйте вакансию для своей целевой аудитории словами, которые понятны и интересны этим людям. Дополните образом, который зацепит эмоцию. Разместите в каналах, где бывают ваши кандидаты. Сравните свою вакансию с подобными, найдите пять отличий.

Постройте карту путешествия подходящего кандидата. Сколько касаний, чтобы дойти до финала? Удобно? Быстро? 2-3 дня без ответа, и человек про вас забывает. Сегодня время катастрофически сжалось, его нет ни у топ-менеджера, ни у клинера.

И снова аналитика:

Посчитайте воронку рекрутинга: сколько в нее попало всего? Кто это? Почему отказываются подходящие кандидаты? Что нужно поменять в текстах, каналах, контактах, условиях? Поменяйте. Пробуйте снова.

Если труды увенчались успехом — вышел новый сотрудник, оцените, как его встретили, понятны ли ему задачи и мотивация?

Переход в цифровую экономику сделал возможной персонализацию, которую требует природа человеческая, усиленная современной культурой. Сэкономить на подборе — значит закрыть вакансию быстро и подходящим кандидатом, у которого есть оцифрованные и сбалансированные задачи/ресурсы/мотивация. К этому надо готовиться, и по-другому при нынешней демографической ситуации уже не будет.

И изменять подход к подбору нужно первым лицам компаний, без этого рекрутинг будет бесконечной тратой денег. Но, как говорится, «дважды платить не запретишь»

Чтобы найти лучших, руководитель должен включаться в процесс

Лариса Богданова директор IBC Human Resources, Президент Ассоциации Рекрутинговых Агентств Урала (АРАУ) Окружите себя лучшими, потому что успешное будущее предприятия строят люди. Привлечь лучших в свою команду помогут эксперты по хантингу и подбору персонала — кадровые агентства. Чтобы выбрать для вас топ-5 достойных кандидатов, рекрутер агентства пообщается с сотнями кандидатов, продиагностирует рынок труда, проанализирует конкурентов. Экономнее и дешевле отдать подбор персонала на аутсорсинг и платить за результат, в финансовом плане так выгоднее. У вас не будет затрат по оплате многочисленных доступов к базам данных, ФОТ рекрутеров, не придется тратиться на связь и интернет, рабочие места.

Самый ценный и дорогой ресурс — это время руководителя и HR. Китайская пословица гласит: «Время — золото, но никакого золота тебе не хватит, чтобы купить время».

Есть и конкретные советы по формированию предложения для соискателей:

Не экономьте на заработной плате и предлагаемых условиях работы. Разве достойный профессионал, уверенный и успешный, со значимым опытом работы, будет согласен на джоб оффер для середнячка? Конечно, нет. Такой классно упакованный кандидат «нарасхват», и его КПД в несколько раз выше среднего.

Успешные компании проводят мощный кастинг на вакансии, такие заманчивые условия предлагают, что выстраиваются толпы желающих. Хантят сильнейших, за 4-6 этапов собеседований диагностируют способности будущих сотрудников.

Хотите сэкономить на подборе — получите лучшую стоимость у кадрового агентства и гарантию бесплатной замены на срок до 364 дней.

Хотите сэкономить на зарплате — приглашайте на работу специалиста «на вырост» с высоким потенциалом по компетенциям HIPO. Например, на должность руководителя выберите самого достойного кандидата с опытом работы заместителем либо ведущим специалистом с лидерскими качествами. И у него будет отличная мотивация — карьерный рост и более высокая заработная плата. Даже не сомневайтесь, это даст потрясающие результаты в работе.

И наконец, хотите оптимизировать затраты на подбор персонала и поставить задачу внутреннему рекрутеру? Составьте точный профиль желаемого кандидата, сформулируйте критерии достижения цели и освободите рекрутера от других рутинных задач на несколько рабочих дней. Интересуйтесь результатами поиска, аналитикой и цифрами с рынка труда и «полей», проводите собеседования с предлагаемыми кандидатами, даже если резюме «не дотягивает» или «слабовато», включайтесь в ежедневное подведение итогов хантинга.

Найти подходящего кандидата можно и совсем без затрат. Но гарантий не будет

Елена Киселева директор Агентства рекрутинга «Люди Дела» Что можно сделать сразу и без бюджета, потратив несколько часов своего времени? Рассказать о вашей вакансии знакомым, в бизнес-сообществе, разместить в группах, на страничке в социальных сетях. Если вакансия типовая и кандидатов на рынке много, а предлагаемые условия привлекательны, то, вероятнее всего, вы сможете самостоятельно закрыть вакансию с минимальным бюджетом.

Для этого надо сделать такие шаги:

разместите вакансию на том job-портале, где больше всего нужных кандидатов. Возможно, потребуется доступ к базе резюме, если откликов будет мало. Важно привлечь вашу целевую аудиторию, поэтому чем лучше вы составите объявление, укажете плюсы вашего предложения, тем больше будет релевантный отклик и меньше затраты на подбор.

предусмотрите время на просмотр откликов, телефонные и личные интервью, координацию дальнейших этапов. По каждой вакансии своя воронка, где-то нужно провести пять интервью, а где-то и 30, плюс в 2-3 раза больше телефонных интервью.

Если вы в поиске квалифицированного востребованного специалиста, особенно узкой специализации, или руководителя, то здесь требуется глубокая проработка рынка и специализированные ресурсы. Кроме работных порталов необходимо задействовать собственные базы и рекомендации, социальные и профессиональные сети, телеграм-каналы и отраслевые сайты. Это очень кропотливая работа, где важен опыт, технология и практические наработки. С этой работой лучше справятся консультанты кадровых агентств. Вы сможете сэкономить свое время, сконцентрировавшись на ключевых задачах или более типовых вакансиях. Агентство за оплаченный гонорар сделает вам бесплатно замену, если кандидат уйдет в период испытательного срока.

Иногда работодатели хотят сэкономить и ведут поиск кандидатов параллельно с агентством. В этом случае придется оплатить и доступы на сайты и потратить свое время для поиска и интервью, и заплатить гонорар агентству, если они находят кандидата. Эффективнее либо попробовать самим, а в случае неудачи обратиться в агентство и полностью передать задачу агентству, сосредоточив свое время на других функциях, либо, понимая специфику позиции, сразу передать в агентство на полную проработку рынка.

Чтобы не потерять время и деньги, убедитесь, что консультант агентства понимает профиль и имеет подобный опыт и успешные кейсы, проверьте рекомендации и отзывы на агентство и уточните, какие методы и технологии использует агентство. Ну и не забывайте о периоде адаптации и вовлечении персонала, чтобы была не высокая текучесть, а вакансии появлялись в большинстве своем по причине развития компании.

Сегодня актуально создание собственной базы потенциальных кандидатов

Юлия Аверина директор Кадрового центра «Метрополис» Идеальная картина — никто не увольняется и никого не увольняем, все работают, довольны и счастливы. Итог — затрат на подбор персонала нет. Но так практически не бывает, даже в самых маленьких компаниях.

Возьмем затраты именно на подбор персонала, без затрат на увольнение предыдущего сотрудника и адаптацию нового. В среднем подбор одного человека обходится в 30-60 тыс. руб. — если используются только внутренние ресурсы компании, без привлечения кадровых агентств и фрилансеров.

Из чего складывается такая стоимость:

публикация вакансии: около 3 500 руб. стоит стандартная вакансия на сайте hh.ru, чуть дороже 11 000 руб. — премиум-вакансия;

доступ к базе резюме: если брать тот же hh.ru, доступ на 365 дней с контактами кандидатов по всей России стоит около 550 тыс. руб. Привожу цифры сайта именно hh.ru, потому что он наиболее востребованный из имеющихся на данный момент;

заработная плата того человека в компании, кто занимается подбором;

заработная плата руководителя, который проводит собеседования;

проверка службы безопасности;

оплата услуг кадрового агентства или фрилансера (при необходимости);

оплата рефералам (если в компании принято вознаграждение своим сотрудникам за привлечение в компанию знакомых);

оплата психологического или профессионального тестирования.

На чем можно сэкономить? Во-первых, создать и вести свою базу данных. Есть старый добрый E-staff, также появилось много новых облачных баз данных — Talantix, Friendwork, Huntflow и другие. Мы в этом году перешли на Friendwork, очень довольны.

Сейчас, когда hh.ru берет оплату за каждое открытое резюме, создание и ведение своей базы данных как никогда актуально.

Во-вторых, пользоваться услугами кадровых агентств. Если у вас не постоянный подбор — это точно будет более выгодное решение.

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