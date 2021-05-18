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Виктор Немихин расскажет, как выстроить правильные отношения с деньгами

Виктор Немихин
Виктор Немихин. Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: DK.RU

Независимый финансовый консультант, экс-директор филиала компании «Открытие Брокер» выступит на форуме, посвященном инструментам инвестирования. Организатор — DK.RU.

#ИНВЕСТИЦИИ#НОВОСТИ

В своем выступлении Виктор Немихин разберет темы финансового планирования и формирования инвестиционного портфеля. Он расскажет об инструментах инвестирования, как определить степень риска перед их приобретением, и можно ли обогнать рынок.

По мнению Виктора Немихина, в России сформировалось новое поколение частных инвесторов.

Считается, что они (частные инвесторы) достаточно плохо осведомлены о рынке, реагируют эмоциями, на дне рынка впадают в панику и начинают все продавать. Почему частный инвестор, возможно, уже «не тот»? Сейчас пришло молодое поколение, которое в целом грамотнее и за счет этого, вероятно, психологически устойчивее. Возможно, эти инвесторы не несут на рынок последние деньги, и даже серьезные коррекции не будут для них фатальны, — говорит эксперт.

На форуме, посвященном эффективным инструментам инвестирования, также выступят представители компаний ИСТЭЙТ, БЦ «Президент», СОФПП, «Гора Белая» и др.

Форум пройдет в эту пятницу, 21 мая, в БЦ «Президент».

Время проведения: с 9.00 до 14.00.

Участие бесплатное. Требуется  регистрация.

Подробнее о программе форума читайте здесь.

Автор: Виктория Говорковская
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