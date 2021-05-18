Ритейлер «Магнит» поглотит уральский «Мегамарт»

«Магнит» договорился о приобретении 100% акций холдинговой компании Dixy Holding Limited, в которую входят супермаркеты «Дикси» и магазины «Мегамарт». Стороны намерены закрыть сделку летом.

Официальное заявление о сделке один из ведущих российских ритейлеров опубликовал у себя на сайте. «Магнит» приобретет 2 612 магазинов у дома под брендом «Дикси» (выручка — 281,4 млрд руб. за 2020 г.) и 39 суперсторов под брендом «Мегамарт» с выручкой 17,4 млрд руб. за 2020 год. Большинство «Мегамартов» находятся в Свердловской области, четыре — в Тюменской.

Цена сделки составит 92,4 млрд руб., она основана на текущей стоимости бизнеса.

Это стратегическое приобретение предполагает возможность уникального расширения нашего присутствия на важных рынках и создает дополнительный фундамент для улучшения текущего бизнеса «Магнита». Мы уверены, что потенциальная синергия в сфере закупок, управления цепочками поставок и в других бизнес-процессах в сочетании с низким риском каннибализации создаст дополнительную ценность и обеспечит привлекательную доходность для акционеров», — прокомментировал сделку директор по стратегии и инвестициям Андрей Бодров.

«Магнит» также приобретет пять распределительных центров площадью 189 тыс. кв. м. Они расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

Стороны планируют закрыть сделку 31 августа 2021 г., но допускают, что процесс может затянуться до 30 сентября 2021 г. В частности, покупку должна согласовать Федеральная антимонопольная служба России.

Напомним, что российский продовольственный ритейл, вопреки ожиданиям, оказался одним из бенефициаров коронакризиса: в пандемию потребители стали реже ходить в магазины, но средний чек увеличился. Кроме того, все крупные торговые сети начали развивать собственные сервисы доставки продуктов или сотрудничать с профильными сервисами.

Во время дискуссии на Гайдаровском форуме Ян Дюннинг, президент и гендиректор ТС «Магнит», подчеркнул, что сейчас компания занимается масштабной трансформацией бизнеса, причем не только цифровой, но и трансформацией розничного сегмента.

Мы изменили свое конкурентное предложение, уделяем значительное внимание собственному производству: у «Магнита» 11 фабрик по производству продуктов, от шоколада до спагетти, четыре сельскохозяйственных комплекса — мы крупнейший поставщик грибов, серьезный поставщик томатов и огурцов, — сказал он.

Ранее DK.RU сообщал, что торговая сеть «Магнит» намерена выйти на рынок товаров для дома и ремонта и конкурировать с Leroy Merlin. В марте операционная компания ритейлера подала в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков «Магнит Мастер».