Акции — это хорошо, но иногда наличка надежнее. Как инвестировать в кризис

Сохранить и приумножить накопления хотят многие. И покупка акций и облигация часто кажется самым надежным способом. Но нельзя забывать и про другие пути вложения, например, золото.

В кризис рынок акций может упасть на 30-40%. И если инвестиционный портфель состоит только из акций, просадка его стоимости будет болезненной. Для того, чтобы меньше беспокоиться, часть портфеля стоит держать в защитных активах. Некоторые из них приносят доход в любой ситуации или даже дорожают в кризис, пишет «Тинькофф журнал». Итак, на что стоит обратить внимание:

Наличные

Самый простой способ защититься от падения рынка акций — иметь больше свободных денег. Проблема в том, что деньги постепенно обесцениваются из-за инфляции, так что не стоит долго держать значительную часть портфеля в наличных.

Вклады и денежный рынок

Вклады и накопительные счета лучше наичных: ликвидность почти такая же, зато есть доход. Также подойдут фонды инструментов денежного рынка. На Московской бирже это рублевые фонды FXMM и VTBM и долларовый FXTB.

Облигации

Это основной защитный актив для многих инвесторов. Доходность выше, чем у вкладов и фондов денежного рынка. Подходят ОФЗ, облигации регионов и крупнейших компаний. Желательно приобретать облигации с погашением в ближайшие годы, чтобы их цена не слишком упала при росте ставок.

Золото

Цена золота может сильно колебаться, может даже годами падать. Но все равно оно традиционно считается защитным активом. В кризис многие инвесторы переходят в золото, и его цена растет. Также золото может защитить от инфляции.

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Некоторые акции

Бумаги некоторых компаний в кризис обычно дешевеют меньше, чем рынок акций в целом: сюда относятся компании из секторов товаров первой необходимости, здравоохранения, коммунальных услуг, золотодобытчики. Многие такие компании стабильно платят дивиденды. Но помните: акции даже крупных и стабильных компаний могут подешеветь, а дивиденды могут урезать или отменить.

Деривативы и обратные ETF

Можно подстраховаться с помощью инструментов срочного рынка, продавая фьючерсы или покупая пут-опционы. Также могут пригодиться обратные ETF, которые ведут себя противоположно рынку, но для доступа к ним потребуется статус квалифицированного инвестора или счет у иностранного брокера. Торговать на срочном рынке и использовать обратные ETF весьма рискованно — это подходит только опытным инвесторам и трейдерам.

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