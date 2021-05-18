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В России надувается кредитный пузырь. Банки дают деньги уже каждому третьему

В России надувается кредитный пузырь. Банки дают деньги уже каждому третьему
Иллюстрация: pixabay.com

Рост объема потребительского кредитования в России озаботил Центробанк. Финансовые организации стали заметно лояльнее к заемщикам, которые берут в долг небывалыми темпами.

#КРЕДИТЫ#БАНКИ#НОВОСТИ

В апреле банки России поставили рекорд по выдаче кредитов. Доля одобрения заявок выросла до максимума с лета 2019 года, 37,1%, оценило НБКИ.  По сравнению с мартом уровень одобрения заявок по всем видам кредитов вырос на 1%, а с февралем — на 2,2%.

В Центробанке уже говорят о появлении пузыря на рынке потребительского кредитования. Банки готовы рисковать на фоне стабилизации экономики, считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков:

Кредитный процесс наращивает обороты — банки активно кредитуют, а граждане используют кредитные средства на свои цели. Именно по этой причине банки и снижают в последние месяцы планку отсева заемщиков.

По запросу РБК рост уровня одобрения заявок от заемщиков подтвердили в банках «Зенит» и «Санкт-Петербург», в банке «Русский стандарт» считают его незначительным. В ВТБ и Промсвязьбанке сообщили, что показатель стабилен и близок к значениям до пандемии коронавируса. В Сбербанке отказались раскрывать уровень удовлетворения клиентских заявок.

Потребление восстанавливается, а с ним и отложенный спрос на кредиты, говорит старший вице-президент банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. По его словам, клиенты хотят «зафиксировать текущие низкие ставки» после изменения тренда на рынке — банки корректируют свои предложения после повышения ключевой ставки ЦБ.

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень не исключает, что на темпы кредитования повлияло ускорение инфляции. В марте рост цен в России достиг пиковых 5,8%, в апреле он замедлился, а к 11 мая вернулся к уровню 5,7% годовых, сообщал Росстат.

И заемщики, и банки в апреле «попытались вскочить в последний вагон», считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. «Первые [стремились] занять по относительно низким ставкам, чтобы купить товары, цены на которые могут в скором времени подняться вместе с инфляцией; вторые — выдать относительно рискованные кредиты, которые с 1 июля потребуют выделения большего капитала в связи с ужесточением регулирования», — отмечает она.

Напомним, 23 апреля Банк России объявил, что с 1 июля вернет докризисные требования к участникам рынка в сегменте необеспеченного кредитования: кредитные организации должны будут вновь применять повышенные коэффициенты риска при выдаче беззалоговых ссуд в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщиков.

Ранее на DK.RU: Центробанк предложил частично запретить кредиты с плавающей ставкой

Автор: Александра Клименко
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