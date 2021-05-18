УрФУ будет готовить специалистов по информационно-коммуникационным технологиям

Компания Huawei и УрФУ подписали соглашение о создании ИКТ Академии на базе университета. Первые 45 человек уже обучаются по спецпрограмме. С 1 сентября учебу начнут еще 120 студентов.

Соглашение о сотрудничестве подписали директор института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков и заместитель генерального директора Huawei Enterprise в России Александр Столяров. ИКТ Академия Huawei — это учебная программа, которая готовит специалистов в области ИТ. Студентов научат работать с системами хранения данных, технологиями облачных вычислений и новым поколением мобильной связи 5G. После завершения курса всем участникам предоставляется возможность прохождения международной сертификации.

Урал — очень мощный источник высококвалифицированных кадров, здесь расположены именитые учебные заведения. И для нас действительно большая гордость начать работу с УрФУ. Мы очень надеемся, что сотрудничество в области обучения молодых и зрелых специалистов, проведения ярмарок вакансий, организации различных соревнований и стажировок в итоге станет дополнительным стимулом для развития информационных технологий на Урале, — отметил Александр Столяров.

ИКТ Академия Huawei при УрФУ стала 78-ой в России и 13-ой на Урале. Ранее такие же учебные программы были запущены на базе МГТУ им. H. Э. Баумана, МИСиС, МТУСИ, Университета ИТМО, Тюменского государственного университета, Казанского федерального университета и других учебных заведений. Только за последний год обучение по программам Huawei прошли более 4000 человек.

Преподавать ИТ-технологии в Уральском федеральном будут не только эксперты Huawei, но и сами сотрудники вуза.

Двое преподавателей УрФУ уже прошли обучение по курсу «Сетевое администрирование» и уже ведут занятия. Еще двое их коллег успешно осваивают программу «Системы хранения данных», — рассказала во время пресс-конференции руководитель ИКТ Академии Huawei в УрФУ Наталья Папуловская.

Востребованность новой учебной программы не вызывает вопросов. Сейчас во всем мире требуются ИТ-специалисты, которые совмещают в себе и инженерные знания, и гибкое мышление, и такие гуманитарные навыки, как продажи.

Профессиональные знания и навыки, которыми мы готовы делиться со студентами, востребованы в банковском секторе, финансовых институтах, государственных учреждениях. На таких специалистов всегда высокий спрос, особенно в Уральском регионе, который сейчас активно встает на рельсы цифровизации. Неслучайно именно Уральский федеральный округ стал одним из первых за пределами Москвы, где начали открываться ИКТ Академии Huawei, — говорит руководитель группы региональных продаж Huawei Enterprise в России Владислав Микшевич.

Студенты УрФУ получат не только уникальные знания на базе новой академии, но и возможность перспективного трудоустройства. Huawei регулярно устраивает «ярмарки вакансий», куда приглашаются представители крупных корпораций. Кроме того, перед студентами открывается возможность участия в Евразийских соревнованиях в сфере ИКТ – Huawei Cup, которые компания Huawei проводит ежегодно с 2015 года с целью развития профессиональных навыков студентов и молодых ИКТ-специалистов.

Создание ИКТ-академии — это первый шаг Huawei и УрФУ навстречу друг другу.