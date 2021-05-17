«Действовать на полную». Конфликт на Ближнем Востоке обостряется несмотря на заявления ООН

В результате бомбардировок в регионе уже погибли 200 человек, в том числе дети. Международное сообщество требует прекратить, но Израиль заявил, что будет действовать «столько, сколько необходимо».

Уже неделю палестино-израильский конфликт набирает обороты. Погибли 200 человек, десятки зданий разрушены. Это сильнейшее с 2014 года обострение конфликта.

15 и 16 мая боевики ХАМАС продолжили ракетный обстрел Израиля, а израильские самолеты нанесли новые авиаудары по сектору Газа. Израильские военные сообщают, что удары пришлись на дома лидеров боевиков.

Кроме того, Израиль разрушил в Газе многоэтажное здание, в котором находились бюро Associated Press и «Аль-Джазиры», объяснив, что часть его помещений использовалось ХАМАС. В результате этого обстрела никто не пострадал — примерно за час до удара израильские военные предупредили владельца, что здание станет целью атаки.

Палестинское министерство здравоохранения сообщило, что 16 мая в Газе были убиты минимум 42 человека, в том числе 10 детей. С начала конфликта погибли 188 человек, в том числе 55 детей. В Израиле за неделю погибли 10 человек, среди которых двое детей.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против группировки ХАМАС в Газе будет продолжаться «на полную силу». По словам израильских военных, их удары направлены исключительно против лидеров ХАМАС и инфраструктуры группировки.

— Мы действуем сейчас и будем продолжать столько, сколько необходимо. Это займет время, — заявил Нетаньяху в воскресенье, 16 мая.

Заявление израильского премьер-министра прозвучало на фоне попыток ООН призвать обе стороны конфликта к прекращению огня. На открытом заседании Совета Безопасности ООН генсек организации Антониу Гутерриш назвал происходящее «совершенно чудовищным» и заявил: «Бои должны прекратиться. Ракеты с одной стороны, авиабомбардировки с другой должны прекратиться».

Глава МИД Китая Ван И пригласил представителей Палестинской автономии и Израиля в КНР для проведения прямых переговоров.

Нынешнее противостояние между ХАМАС и Израилем началось с беспорядков из-за угрозы выселения некоторых палестинских семей из района Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме.

Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечался в понедельник 10 мая.

Сотни палестинцев начали забрасывать камнями представителей израильских сил безопасности. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений пострадало более 300 человек. Вскоре после этого начались обстрелы с палестинской территории. Затем обстрелы и авиаудары начала и израильская сторона.

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