Разрешение еще не получено, а застройщик уже начал работы. Это законно?

Очень часто общественники обвиняют застройщиков в том, что те приступают к работе на объекте, не получив разрешительной документации. Объясняем, почему это не противоречит закону.

Любым строительным работам предшествует сложный и длительный процесс проектирования и согласования, итогом которого становится получение застройщиком разрешения на строительство — главного документа, после которого стройка официально может начаться. Но часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда разрешение на строительство еще не выдано, а на будущей стройплощадке уже работает техника, ведутся какие-то работы.

Нередко со стороны общественников выдвигаются обвинения в том, что такие действия нелегитимны и должны быть прекращены. Однако на деле строители, как правило, действуют строго в рамках закона.

Как отмечают юристы, взаимодействие застройщика и земельного участка можно разделить на три этапа. На первом застройщик занимается оформлением прав на земельный участок. Это может быть право собственности, долгосрочная аренда или иной способ распоряжения землей, который подразумевает дальнейшее возведение на нем различных объектов. В случае с существующей застройкой, выкупом и расселением частного сектора, бараков или ветхих домов этот процесс может занимать достаточно длительный период времени.

Оформив права на земельный участок, застройщик переходит ко второму этапу — получению разрешения на строительство.

Вячеслав Трапезников президент Гильдии строителей Урала Разрешение на строительство — это комплексный документ. Прежде чем его выдать, государственные органы проверят и ваши права на землю, и проектную документацию, и экспертизу, и еще миллион других важных вопросов. Разрешение на строительство, если оно выдано, значит, что весь этот миллион вопросов застройщик успешно решил и действительно может строить.

Каждый из указанных этапов имеет свои юридические особенности, и дает определенные пава по организации деятельности.

Начальный этап

На начальном этапе, когда площадка освобождается от предыдущей застройки, но права на участок находятся еще в стадии оформления, никаких строительных работ вестись не может. Но одновременно закон возлагает ответственность за порядок на территории будущей стройки на строительную организацию. Поэтому многие застройщики уже на этом этапе обносят территорию забором и выставляют охрану, чтобы минимизировать доступ на площадку посторонних.

Такое решение, как правило, устраивает всех, так как не позволяет будущему месту строительства превратиться в место проживания асоциальных элементов или неконтролируемое пространство для опасных детских игр.

Приобретение прав на землю

От оформления права на земельный участок до получения разрешения на строительство часто проходит достаточно много времени. Обычно сроки могут составлять от полугода до года. В это время застройщик уже владеет землей, но вот приступать к капитальному строительству пока не может. Фактически, это время можно было бы считать потерянным для строительства.

Но действующее законодательство не подразумевает, что земельный участок все это время должен находиться в первозданном виде. Строительная организация имеет право вести на нем работы, не связанные с капитальным строительством. Как правило, это подготовка участка, снос ветхих строений, подготовка ландшафта, подведение временных коммуникаций и вынос уже существующих, организация подъездных путей и бытовок для рабочих. Часто именно эти работы принимаются наблюдателями за «начало строительства до получения разрешения», но они абсолютно законны.

Если у вас нет разрешения на строительство, это не значит, что вы вообще ничего не можете делать на своей земле. Если у вас есть права на землю, вы можете заниматься тем, что официально называется «мобилизация площадки и вертикальная планировка». В эти понятия входят и снос, и очистка площадки, и возведение временных сооружений, и земляные работы до стадии котлована. Фактически, это любые работы, не относящиеся непосредственно к будущему объекту капстроительства, — подчеркивает Вячеслав Трапезников.

Получение разрешения на строительство

Именно после получения этого документа застройщик может начать реализацию своего проекта, то есть начать непосредственно строительные работы. Выстраивание системы охраны на начальном этапе и создание условий для строительства на втором позволяют приступить к строительству буквально немедленно после получения разрешения, сокращая общий срок работ на полгода-год.

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