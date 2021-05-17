Екатеринбург в огне. Жаркая погода спровоцировала сразу несколько крупных пожаров

За три дня в Свердловской области произошло 212 пожаров, из них 38 — в жилом секторе. Горели сады и частные дома в окрестностях Екатеринбурга. Жители связывают это еще и с поджогами.

За минувшие три дня в Свердловской области вспыхнуло сразу несколько крупных пожаров. По данным регионального МЧС, всего с 15 по 17 мая в области произошло 212 пожаров.

17 мая в Екатеринбурге случился пожар на улице Орловская, 35. Сообщение о нем поступило в 13:38, через 6 минут пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Как сообщает МЧС, было установлено, что горит три деревянных жилых дома, пишет JustMedia.ru. Пожар локализовали, информации о пострадавших не поступало. Тушение осложнялось высокой температурой и порывами ветра, способствующими быстрому распространению огня.

Пожар на улице Орловская, фото ГУ МЧС Свердловской области

Региональная прокуратура проверяет обстоятельства пожара на улице Учителей в Екатеринбурге, с которым пожарные боролись ночь с субботы на воскресенье. По предварительным данным, площадь пожара составила около 2,5 тыс. кв. м. Сгорели 16 построек в садовом товариществе, два гаражных бокса и пилорама. Данных о пострадавших нет.

Пожар на ул.Учителей, фото ГУ МЧС Свердловской области

13 домов загорелись в садовом кооперативе «Луч» на пятом километре Чусовского тракта.

Пожар в садовом кооперативе «Луч», фото очевидцев

Пожар произошел в лесной полосе между садами «Солнечный» и «Огнеупорщик-южный», расположенными на Старомосковском тракте.

Как рассказали DK.RU очевидцы пожара, после обнаружения огня и до приезда пожарных садоводы тушили его своими силами.

Садоводы заметили огонь в лесу, вооружились, чем были, размотали шланги, подключили к скважинам, вывели в лес. До пожара мы дотянуть их не смогли — было еще метров 40, поэтому набирали воду ведрами и тушили. Сначала паника была, но люди быстро поняли, что нужно не допустить, чтобы огонь перекинулся на верхушки деревьев. Пожарные приехали довольно быстро, но пожарная машина к очагу проехать не смогла. Потом пожарные рассказали, что в лесу были сформированы костры, и это был поджог, — рассказала DK.RU Татьяна, принимавшая участие в тушении пожара.

Она добавила, что в 2018 г. в садовом товариществе уже был пожар. Тогда за одну ночь сгорело одиннадцать домов в трех коллективных садах. У полиции тогда была версия, что это «работа» пиромана. А жители предполагают, что кому-то нужна их земля. И добавляют, что все товарищества, где вспыхнули пожары, расположены в хорошей транспортной доступности от Екатеринбурга, к ним есть асфальтированные дороги, а самих кооперативах — электричество и скважины для воды. Чтобы защитить себя, люди теперь планируют своими силами вырыть противопожарные рвы.

Пожар в садовом кооперативе «Дорожник»

Между тем в ГУ МЧС Свердловской области считают, что большая часть пожаров произошла по причине неосторожного обращения с огнем. В выходные сотрудники МЧС провели рейды и составили 24 протокола об административном правонарушении и выписали штрафы за нарушение противопожарного режима. Для граждан штраф составляет до 4 тыс. руб., на должностное лицо до 30 тыс. руб., на юридическое лицо до 400 тыс. руб.

В Свердловской области, по данным синоптиков, сохранится аномально жаркая погода и высокая пожарная опасность в лесах.

Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны отмечает, что за неделю с 10 по 16 мая лесные службы потушили более 800 лесных пожаров в 46 регионах России. Наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Омской, Курганской, Челябинской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском, Красноярском краях.