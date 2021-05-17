Компания General Invest выступит на финансовом форуме, организованном DK.RU

В эту пятницу, 21 мая, DK.RU проведет масштабный форум, посвященный эффективным инструментам инвестирования. Представители General Invest расскажут тонкости устройства фондового рынка.

С какой суммы можно заходить на фондовый рынок? Как он устроен? Какие подводные камни ожидают начинающих инвесторов? Об этом и многом другом расскажет приглашенный спикер инвестиционного форума Владимир Бобряшов, директор екатеринбургского офиса инвесткомпании General Invest.

Выступление спикера раскроет подробно следующие темы:

Фондовый рынок в 2021 году: восстановительный рост или предстоящий обвал;

Как составить портфель, когда акции подорожали до рекордных уровней;

Фокус на акции и альтернативные инвестиции: перспективные рынки в 2021 году;

Какие компании и отрасли сейчас наиболее перспективны?

Помимо представителя General Invest, на форуме, организованном DK.RU, выступят спикеры от компаний ИСТЭЙТ, БЦ Президент, СОФПП, «Гора Белая».

Участие в мероприятии бесплатное. Обязательна регистрация по ссылке.

Дата проведения: 21 мая 2021 г.

Место проведения: БЦ «Президент»

Время проведения: с 9.00 до 14.00

Оператор форума: БЦ «Президент»

Компании, желающие выступить партнерами проекта, могут уточнить условия участия по телефону +7 (912) 679-83-72 (Евгения Панасевич).