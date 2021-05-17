Суд арестовал имущество крупнейшего регионального оператора? В компании это отрицают

Сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники сообщили об аресте имущества сотового оператора «Мотив» и его гендиректора. Главу компании подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Ленинский районный суд Екатеринбурга наложил арест на имущество ООО «Екатеринбург-2000» (оператор мобильной связи «Мотив») и генерального директора компании Алексея Артемасова. Об этом пишут сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах региона.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов») в отношении Артемасова и иных неустановленных лиц — руководителей компании. Как предполагают следователи, они уклонились от уплаты налога в размере более 500 млн руб., для чего заключались фиктивные договоры на общую сумму более 2,6 млрд руб. Ленинский районный суд наложил арест на имущество компании и ее директора, — цитирует свой источник ТАСС.

Уточняется, что арест наложен на семь объектов недвижимости и два земельных участка. Позднее Znak.com со ссылкой на пресс-службу суда сообщил, что такие материалы к ним не поступали, информацию об аресте имущества опроверг и глава компании. В пресс-службе «Мотива» в ответ на запрос DK.RU обещали прокомментировать ситуацию позднее.

Напомним, что в марте силовики провели следственные действия в отношении ООО «Екатеринбург-2000». Они обыскали офис компании на Мамина-Сибиряка, 85 и квартиры сотрудников в рамках возбужденного Следственным комитетом уголовного дела по ч.2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». Компанию подозревают в проведении фиктивных сделок на сумму более 2,6 млрд руб. с контрагентами, имеющими признаки «фирм-однодневок», в период с 2015-2017 гг. Против генерального директора «Мотива» Алексея Артемасова возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, сообщал DK.RU.

Позднее ФСБ задержала главу группировки, следившей за чиновниками и бизнесменами. В числе пострадавших упоминался совладелец компании «Мотив» Виталий Кочетков.

«Мотив» — пятый оператор сотовой связи в России после МТС, Мегафон, Билайн и Tele2. Работает в Свердловской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Численность абонентов — более 2 млн человек, сотрудников — 2000.

Ранее DK.RU опубликовал большое интервью с коммерческим директором телекоммуникационной группы «Мотив» Андреем Золотаревым. В нем топ-менеджер рассказал об узких местах в бизнесе, обнаруженных в пандемию, и планах на будущее

Напомним, что прошлым летом головной офис компании в Екатеринбурге уже обыскивали. Тогда в компании отрицали версию о претензиях налоговой на сумму 1,2 млрд руб.

Обновление. В пресс-службе оператора DK.RU предоставили ответ на запрос.

ООО «Екатеринбург-2000» не осведомлено об каких-либо ограничительных мерах в отношении имущества, как организации, так и генерального директора. Общество не уведомлялось и не участвовало в судебных заседаниях, правовую позицию по данным вопросам не выражало. В картотеках судебных дел отсутствуют какие-либо данные о судебных заседаниях и состоявшихся судебных решениях по изложенным в СМИ фактам, — говорится в сообщении пресс-службы.