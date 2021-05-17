Большой проект по строительству мусорных заводов оказался под угрозой срыва

Финансирование пяти мусоросжигающих заводов, которые сейчас строит дочка «Ростеха», рискует прекратиться из-за постановлений правительства, которые делают проекты нерентабельными.

Синдикат банков планирует остановить финансирование строительства пяти мусоросжигающих заводов, начатое в 2018 г., из-за двух постановлений правительства, которые грозят сделать проект нерентабельным. Об этом глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил в письме премьеру Михаилу Мишустину, попросив отменить действие постановлений. Представитель «Ростеха» подтвердил подлинность письма, оно было отправлено еще 24 марта.

С 2018 г. «РТ-Инвест», дочка «Ростеха», строит четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье и один в Казани, они рассчитаны на сжигание 3,35 млн т неперерабатываемых твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Заводы будут вырабатывать электроэнергию — всего 355 МВт. В проект планируется вложить 185 млрд руб., а учетом строительства инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов — 200 млрд руб., говорил глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов. Из этой суммы 160 млрд руб. придется на синдикат банков, прежде всего «ВЭБ.РФ» и Газпромбанка.

Однако принятые в августе 2020 г. и феврале 2021 г. постановления правительства существенно ухудшают экономику проекта и отменяют региональные льготы по налогу на прибыль. По словам Чемезова, на строительство мусоросжигающих заводов уже потрачено 28 млрд руб., в том числе на контрактование оборудования.

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В 2017 г., когда мусоросжигающие заводы проектировались, было заложено, что 80% энергии они должны вырабатывать из отходов, а 20% — из газа. Но согласно принятому в августе 2020 г. постановлению, из отходов должно вырабатываться минимум 95%, и при несоблюдении этих требований, введенных через три года после начала реализации проекта, заводы не смогут получать плату за мощность в рамках ДПМ (договоров о поставке мощности), говорится в письме Чемезова Мишустину.

Другое постановление, принятое в феврале 2021 г., меняет правила определения цены на мощность генерирующих объектов возобновляемых источников энергии и приведет к снижению выручки мусороперерабатывающих заводов на 35 млрд руб., что сделает проект нерентабельным. Еще на 7 млрд руб. вырастет нагрузка на проект из-за отмены региональных льгот по налогу на прибыль.

В ВЭБ.РФ заявили, что продолжают планово финансировать строительство мусорных заводов, но ждут решения правительства о переносе сроков их ввода на год, на конец 2023 г. В Газпромбанке отказались от комментариев.