Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 15.05
73,99
89,62
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Большой проект по строительству мусорных заводов оказался под угрозой срыва

Большой проект по строительству мусорных заводов оказался под угрозой срыва
Автор фото: Pawel Czerwinski. Иллюстрация: Pixabay.com

Финансирование пяти мусоросжигающих заводов, которые сейчас строит дочка «Ростеха», рискует прекратиться из-за постановлений правительства, которые делают проекты нерентабельными.

#МУСОРНАЯ РЕФОРМА#НОВОСТИ

Синдикат банков планирует остановить финансирование строительства пяти мусоросжигающих заводов, начатое в 2018 г., из-за двух постановлений правительства, которые грозят сделать проект нерентабельным. Об этом глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил в письме премьеру Михаилу Мишустину, попросив отменить действие постановлений.  Представитель «Ростеха» подтвердил подлинность письма, оно было отправлено еще 24 марта. 

С 2018 г. «РТ-Инвест», дочка «Ростеха», строит четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье и один в Казани, они рассчитаны на сжигание 3,35 млн т неперерабатываемых твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Заводы будут вырабатывать электроэнергию — всего 355 МВт. В проект планируется вложить 185 млрд руб., а учетом строительства инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов — 200 млрд руб., говорил глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов. Из этой суммы 160 млрд руб. придется на синдикат банков, прежде всего «ВЭБ.РФ» и Газпромбанка

Однако принятые в августе 2020 г. и феврале 2021 г. постановления правительства существенно ухудшают экономику проекта и отменяют региональные льготы по налогу на прибыль. По словам Чемезова, на строительство мусоросжигающих заводов уже потрачено 28 млрд руб., в том числе на контрактование оборудования.

Россия превращается в большую свалку, люди выходят на митинги. Критика «мусорной реформы»

В 2017 г., когда мусоросжигающие заводы проектировались, было заложено, что 80% энергии они должны вырабатывать из отходов, а 20% — из газа. Но согласно принятому в августе 2020 г. постановлению, из отходов должно вырабатываться минимум 95%, и при несоблюдении этих требований, введенных через три года после начала реализации проекта, заводы не смогут получать плату за мощность в рамках ДПМ (договоров о поставке мощности), говорится в письме Чемезова Мишустину.

Другое постановление, принятое в феврале 2021 г., меняет правила определения цены на мощность генерирующих объектов возобновляемых источников энергии и приведет к снижению выручки мусороперерабатывающих заводов на 35 млрд руб., что сделает проект нерентабельным. Еще на 7 млрд руб. вырастет нагрузка на проект из-за отмены региональных льгот по налогу на прибыль. 

В ВЭБ.РФ заявили, что продолжают планово финансировать строительство мусорных заводов, но ждут решения правительства о переносе сроков их ввода на год, на конец 2023 г. В Газпромбанке отказались от комментариев. 

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Достижения — это, конечно, прекрасно, но они так вас старят»«Достижения — это, конечно, прекрасно, но они так вас старят»
  • Экс-директор «Магнита» возглавит «Мегафон». Пополнение среди иноагентов. Главное 14 маяЭкс-директор «Магнита» возглавит «Мегафон». Пополнение среди иноагентов. Главное 14 мая
  • Центробанк предложил частично запретить кредиты с плавающей ставкойЦентробанк предложил частично запретить кредиты с плавающей ставкой
  • Компанию «Брусника. Екатеринбург» возглавила женщинаКомпанию «Брусника. Екатеринбург» возглавила женщина
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.